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С трупом матери 5 дней провел 6-летний мальчик в квартире в Башкирии

18:45 17.09.2019 Фото: pxhere.com
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Тревогу забили в детском саду. Когда вскрыли дверь, обнаружили крайне истощенного ребенка рядом с погибшей матерью. СК выясняет, что произошло. Мальчик находится в реанимации.

С трупом матери 5 дней провел 6 летний мальчик в квартире в Башкирии
Ребенок оказался запертым с мертвой матерью

В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«Ребенок, по некоторым данным, сильно истощен, он находится в больнице», — рассказал собеседник агентства.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что проводят проверку.

«Следователь устанавливает причину и давность смерти женщины, проводится судебная медицинская экспертиза, которая прояснит ситуацию», — заявили РИА Новости в следственном ведомстве.

Позднее глава Янаульского района Ильшат Вазигатов в «ВКонтакте» написал, что первыми тревогу об исчезновении ребенка забили воспитатели детского сада.

Они связались с подругой погибшей женщины и пришли в квартиру, где  обнаружили истощенного мальчика.
«Возможно, мальчик думал, что мама просто уснула, а потом у него не было сил выйти на улицу», — отмечает Вазигатов.

По его словам, сейчас мальчик в реанимации.

Источник: РИА Новости

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