Диагноз «рак головного мозга» Анастасии Заворотнюк поставили в Германии еще весной

В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована — хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен

На следующий день после прилета в Россию актриса вызвала медиков: «Половина головы была вскрыта, сильно пополнела».

Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована — хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, она отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня актрисе стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90 пунктов), возникли сильные головные боли. Родные вызвали бригаду медиков.

Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился — немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда.

Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль.

В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен. Это средство считается легким, и неудивительно, что Анастасии оно не помогало.

Врачи согласно инструкции вкололи трамадол, после чего болевой синдром прошел. Давление (оно, скорее всего, возникло на фоне боли) снизилось. Кстати, повышенное давление еще было обусловлено тем, что Заворотнюк делали инъекции гормонов от опухоли. При оказании медпомощи присутствовала мама и старшая дочь, которая держала связь по телефону с мужем, Петром Чернышовым, — тот задавал вопросы врачам. Медики покинули дом Анастасии только после того, как ее самочувствие улучшилось.

Источник: mk.ru