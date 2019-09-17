17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Диагноз «рак головного мозга» Анастасии Заворотнюк поставили в Германии еще весной

21:13 17.09.2019 Фото: pixabay.com
0

В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована — хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

Диагноз рак головного мозга Анастасии Заворотнюк поставили в Германии еще весной
В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен
Сюжет: Онкология
Диагноз рак головного мозга Анастасии Заворотнюк поставили в Германии еще весной

Диагноз «рак головного мозга» Анастасии Заворотнюк поставили в Германии еще веснойЧто будет при задержке лечения рака на 60 дней?Ещё 54 новостей

На следующий день после прилета в Россию актриса вызвала медиков: «Половина головы была вскрыта, сильно пополнела».
Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована — хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.
Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, она отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня актрисе стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90 пунктов), возникли сильные головные боли. Родные вызвали бригаду медиков.

Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился — немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда.

Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль.

В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен. Это средство считается легким, и неудивительно, что Анастасии оно не помогало.

Врачи согласно инструкции вкололи трамадол, после чего болевой синдром прошел. Давление (оно, скорее всего, возникло на фоне боли) снизилось. Кстати, повышенное давление еще было обусловлено тем, что Заворотнюк делали инъекции гормонов от опухоли. При оказании медпомощи присутствовала мама и старшая дочь, которая держала связь по телефону с мужем, Петром Чернышовым, — тот задавал вопросы врачам. Медики покинули дом Анастасии только после того, как ее самочувствие улучшилось.

Источник: mk.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как же даль людей!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Диагноз "рак головного мозга" Анастасии Заворотнюк поставили в Германии еще весной
21:13 17-09-2019
Диагноз
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
21:09 17-09-2019
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
БердскВам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон "Моя ласточка" "Курьер.Среда.Бердск" 1
21:08 17-09-2019
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон
БердскФотомарафон "Дорогие мои старики" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
20:49 17-09-2019
Фотомарафон
Девушка погибла от удара током в ванной при падении заряжаемого мобильника в Кирово-Чепецке
20:09 17-09-2019
Девушка погибла от удара током в ванной при падении заряжаемого мобильника в Кирово-Чепецке
БердскСтроящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске 6
20:05 17-09-2019
Строящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске
Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве
20:02 17-09-2019
Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве
БердскЯмы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском 1
20:00 17-09-2019
Ямы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском
БердскФото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе! 3
19:45 17-09-2019
Фото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!
Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева 2
19:10 17-09-2019
Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева