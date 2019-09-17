Ревизора из вертолетного полка в Толмачево на заброшенную стройку зовет мэр Бердска

В Министерство обороны бердские власти отправили несколько писем с требованием ограничить доступ к недостроенным 5-этажкам в военном городке. Приходят отписки.

Заброшенная стройка как магнит притягивает к себе детей

Очередное письмо с требованием ограничить доступ к недостронным пятиэтажкам в Военном городке направила в Минобороны власть Бердска.

На совещании чиновников 16 сентября мэр Бердска Евгений Шестернин спросил, направлено ли в Министерство обороны письмо по вопросу ограничения доступа на территорию недостроя в Военном городке. И от начальника управления градостроительства Федора Каравайцева получил утвердительный ответ.

Какие меры примут к министерству обороны, в случае, если не последует никаких действий? — этот вопрос мэра был адресован начальнику административно-технической инспекции Павлу Дятлову.

— У них есть ответственное лицо — в Толмачево специальная воинская часть. Мы направляем им обычно уведомления, — рассказал Дятлов.

— На этой неделе отправьте уведомление и пригласите специалиста из толмачевской воинской части сюда на экскурсию. Потому что эти письма, эта голубиная почта, уже надоели, — был категоричен мэр.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, в Министерство обороны по проблеме недостроя было уже отправлено два или три письма.

— У них несколько «контор», они перенаправляют нас, кто-то отвечает, кто-то не отвечает, мы им пишем. Пытаемся докопаться до истины, — отметил Владимир Захаров.

За все происшествия, которые могут случиться на территории недостроенных объектов, отвечает собственник. Должна быть проведена большая работа, чтобы оградить стройку от проникновение извне. За счет бердского бюджета сделать это невозможно — это будет незаконно, подчеркнул Захаров.

Напомним, бердчане возмущены тем, что город ничего не предпринимает для того, чтобы не допустить несчастного случая на недострое в Военном городке. Жители из соедних со стройкой домов уже несколько раз присылали видео с гулящими по крыше пятиэтажки детьми.

Многоэтажки, строящиеся для военных из вертолетного полка и бригады спецназа, стоят без окон и дверей уже более 12 лет. Заброшенная территория пятиэтажек не охраняется, и полицейские нередко приезжают на объект, чтобы снять с крыши домов детей. В 2017 году на участок долгостроя выезжали представители Минстроя и Минобороны. Один из вопросов, который обсуждался в ходе выездного заседания, — это завершение строительства двух многоэтажек. В новостройки на ул. Авиаторов вложили 200 млн рублей. Но затем, в начале «нулевых», стройку заморозили. Но не закрыли доступ для бомжей и детей.