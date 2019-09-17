Водитель Chevrolet ударил Toyota Camry с автоледи за рулем и с травмами попал в больницу в Бердске

Утром 16 сентября возле бывшей бани на ул. Советской в Бердске произошло ДТП. Есть пострадавшие, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области во вторник, 17 сентября.
В понедельник около 11.00 у дома №4 на ул. Красноармейской столкнулись «Шевроле Тракер» и «Тойота Камри».
43-летний трезвый водитель с 23-летним стажем вождения авто на «Шевроле» следовал по ул. Красноармейской со стороны ул. Советской в направлении ул. Толбухина. Напротив дома №4 совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». За рулем находилась 32-летняя автоледи, севшая за баранку 4 года назад. «Тойота» двигалась в попутном направлении, уточнили в ГИБДД.
В ДТП пострадал водитель «Тойоты». Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
В Госавтоинспекции отметили, что аварии способствовали недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги. А именно — отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах.
Зафиксировано нарушение правил дорожного движения «неправильный выбор дистанции».
Самый плохой перекресток в городе.
ДТП там постоянно.
На 30 метрах разместились перекресток пяти дорог, две автобусные остановки практически всех автобусов, разгрузочная площадка "Почты России", киоски, плюс крутой поворот на Красноармейскую с непонятным сужением дороги, плюс поворот на Советскую по маленькому радиусу, (автобусы и грузовики не всегда вписываются) плюс переход с трех полос на Советской и Суворова на две полосы на Красноармейской. Направление движения по полосам на Красноармейской и Суворова не совпадает, приходится перестраиваться прямо на перекрестке.
И ещё эти захаровские непонятки с пешеходным переходом, где тротуар с не с той стороны могильной оградки а со стороны дороги, и посреди тротуара торчит кусок старого светофора, сбитого в ДТП.
Руки бы оторвать до пояса тому кто это нарисовал и сделал.
Надо расширить перекресток, разнести остановки, обязать "Почту России" сделать разгрузочную площадку у себя в огороде, а не разгружаться с остановки, поставить пост ДПС рядом с остановкой, что бы , кто идет на Почту , не бросали свои машины на остановке или перенести остановку за счет Почты, что сильно изменит дорожную обстановку в лучшую сторону.