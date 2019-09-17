Водитель Chevrolet ударил Toyota Camry с автоледи за рулем и с травмами попал в больницу в Бердске

ДТП способствовали недостатки на дороге — отсутствие оформленной остановки общественного транспорта и дорожного ограждения. «Шевроле Тракер» превысил скорость. Водитель со стажем был трезв.

«Шевроле» догнало «Тойоту» на ул. Советской в Бердске

Утром 16 сентября возле бывшей бани на ул. Советской в Бердске произошло ДТП. Есть пострадавшие, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области во вторник, 17 сентября.

В понедельник около 11.00 у дома №4 на ул. Красноармейской столкнулись «Шевроле Тракер» и «Тойота Камри».

43-летний трезвый водитель с 23-летним стажем вождения авто на «Шевроле» следовал по ул. Красноармейской со стороны ул. Советской в направлении ул. Толбухина. Напротив дома №4 совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». За рулем находилась 32-летняя автоледи, севшая за баранку 4 года назад. «Тойота» двигалась в попутном направлении, уточнили в ГИБДД.

В ДТП пострадал водитель «Тойоты». Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В Госавтоинспекции отметили, что аварии способствовали недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги. А именно — отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах.

Зафиксировано нарушение правил дорожного движения «неправильный выбор дистанции».