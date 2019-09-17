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После удаления опухоли мозга выписали домой 3-летнюю Аню Коновалову из Бердска

18:52 17.09.2019, Алена Романцова Фото: Инны Коноваловой
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После тяжелой операции прошло 15 дней. Теперь маленькая Аня долечивается дома, но будет регулярно проходить МРТ и всю жизнь наблюдаться у онколога.

После удаления опухоли мозга выписали домой 3 летнюю Аню Коновалову из Бердска
Аня Коновалова после удаления опухоли идет на поправку

Сегодня, 17 сентября, маленькая Аня Коновалова из Бердска поехала с родителями на прием к детскому онкологу Новосибирской онкологической больницы. Накануне Аню выписали из областной больницы. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама девочки Инна Коновалова.

— Нас выписали, мы теперь дома. Сегодня мы едем с выпиской к онкологу, — рассказала Инна 17 сентября.

Напомним, что у трехлетней Ани была обнаружена огромная опухоль. Ее папа и папа хотели ехать в Москву на операцию в частную клинику. Был открыт сбор средств. Но опухоль слишком сильно давила на мозг ребенка, и ей пришлось сделать шунтирование. После этого ее родители не решились везти ребенка, перелет она могла не перенести. Операцию по удалению опухоли 2 сентября ей провел главный нейрохирург региона Вячеслав Ступак в областной клинической больнице.

Ане удалили опухоль, и отправили материал на гистологию. Результат анализа оказался хорошим — у малышки нет рака. Но как заболевание поведет себя дальше, никто из врачей не берется сказать. Теперь Аня всю жизнь будет наблюдаться у онколога. Куда будут направлены собранные 1,2 млн рублей, пока родители не решили. Возможно, нужно будет еще лечение, возможно просто реабилитация.

Читайте подробности в ближайшее время.

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Желаем малышке выздоровления

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