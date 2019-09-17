проект новой пенсионной реформы предполагает добровольные отчисления работающих граждан на счет будущей пенсии. При этом для работодателей будут заявлены дополнительные льготы в виде вычетов налога.

Новый платеж с зарплаты появится в России

Минфин направил в Минтруд проект новой пенсионной реформы под рабочим названием «Гарантированный пенсионный продукт». ПФР уже поддержал законопроект. Проект закона скоро будет опубликован.

Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — подчеркнули в Минфине.

Как следует из представленной концепции проекта, платежи с зарплаты на пенсионный продукт будет отчислять бухгалтерия. При этом для работодателей будут заявлены дополнительные льготы в виде вычетов налога.

Ранее планировалось, что ставка налога будет повышаться ежегодно с 1% до 6%. Этот платеж будет дополнительно к НДФЛ и взносам. Новый проект, который разработал Минфин, в ближайшее время будет представлен для общественного обсуждения. В ПФР заявили, что пока проект не видели, но судя по концепции проекта, Пенсионный фонд его одобрит. Об этом заявил председатель ПФР Антон Дроздов.

Источник: 26-2.ru