17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Новый платеж с зарплаты появится в России

17:30 17.09.2019 Фото: pixabay.com
5 1

проект новой пенсионной реформы предполагает добровольные отчисления работающих граждан на счет будущей пенсии. При этом для работодателей будут заявлены дополнительные льготы в виде вычетов налога.

Новый платеж с зарплаты появится в России
Новый платеж с зарплаты появится в России
Сюжет: Пенсионная реформа
Новый платеж с зарплаты появится в России

Новый платеж с зарплаты появится в РоссииВырастут до 15 тыс. рублей средние пенсии после индексации в РоссииЕщё 35 новостей

Минфин направил в Минтруд проект новой пенсионной реформы под рабочим названием «Гарантированный пенсионный продукт». ПФР уже поддержал законопроект.  Проект закона скоро будет опубликован.

Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — подчеркнули в Минфине.

Как следует из представленной концепции проекта, платежи с зарплаты на пенсионный продукт будет отчислять бухгалтерия. При этом для работодателей будут заявлены дополнительные льготы в виде вычетов налога.

Ранее планировалось, что ставка налога будет повышаться ежегодно с 1% до 6%. Этот платеж будет дополнительно к НДФЛ и взносам. Новый проект, который разработал Минфин, в ближайшее время будет представлен для общественного обсуждения. В ПФР заявили, что пока проект не видели, но судя по концепции проекта, Пенсионный фонд его одобрит. Об этом заявил председатель ПФР Антон Дроздов.

Источник: 26-2.ru

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете копить на пенсию?

Аноним, 17 сентября 2019 17:36
так и сейчас можно самостоятельно докидывать на пенсию - в чем разница и что нового?
Михаил, 17 сентября 2019 17:40
Реально бесят уже. Они людей вообще за дураков держат? Сколько уже этих реформ провалилось с дополнительными накоплениями? Теперь им только идиот может поверить. Они ничего не могут сделать нормально, взять только недавнюю мусорную реформу, все через одно место! Да и кто захочет вкладывать в пенсию, если до нее дожить теперь очень сложно.
Аноним, 17 сентября 2019 17:42
НВР:
Не доживем..
Аноним, 17 сентября 2019 18:18
Добровольно это будет до определенного времени, как с капремонтом - а потом ЕР издаст закон на принудиловку ради олигархов, чтобы те платили меньше налогов?
Аноним, 17 сентября 2019 19:08
добровольно это значит не гарантированная пенсия от государства...что накопил - твое, а больше государство тебе ничем не обязано...
первый шаг к отмене социальных пенсий сделан...
только в условиях,прямо скажем, маленьких зарплат и сокращающихся достойных вариантов работы накопить себе хорошую пенсию будет крайне проблематично ...
будет страна нищих стариков ...может, хоть бесплатную эвтаназию для стариков введут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Девушка погибла от удара током в ванной при падении заряжаемого мобильника в Кирово-Чепецке
20:09 17-09-2019
Девушка погибла от удара током в ванной при падении заряжаемого мобильника в Кирово-Чепецке
БердскСтроящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске 6
20:05 17-09-2019
Строящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске
Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве
20:02 17-09-2019
Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве
БердскЯмы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском 1
20:00 17-09-2019
Ямы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском
БердскФото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе! 1
19:45 17-09-2019
Фото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!
Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева
19:10 17-09-2019
Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева
БердскПосле удаления опухоли мозга выписали домой 3-летнюю Аню Коновалову из Бердска
18:52 17-09-2019
После удаления опухоли мозга выписали домой 3-летнюю Аню Коновалову из Бердска
С трупом матери 5 дней провел 6-летний мальчик в квартире в Башкирии
18:45 17-09-2019
С трупом матери 5 дней провел 6-летний мальчик в квартире в Башкирии
БердскПерестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска 2
18:39 17-09-2019
Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска
БердскКогда дадут тепло: Грозит перетопом и открытыми форточками подключение отопления в теплую погоду в Бердске 11
18:36 17-09-2019
Когда дадут тепло: Грозит перетопом и открытыми форточками подключение отопления в теплую погоду в Бердске