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Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева

19:10 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом», соглашение с которым истекло 30 июня. У Павла Мамаева действующий договор с «Краснодаром». Но его хотят видеть в своем составе «Крылья Советов».

Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева
Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла выпустили из исправительной колонии в Белгородской области по УДО 17 сентября. Они отказались общаться с прессой — молча сели во внедорожник и уехали.

Как сообщил адвокат Юрий Падалко, Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом», соглашение с которым истекло 30 июня.

«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар», — добавил защитник.
В свою очередь, генеральный директор клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков заявил, что хотел бы видеть Мамаева в составе своей команды.

Дело футболистов
В октябре минувшего года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука. Следующий конфликт произошел в кафе, где футболисты избили Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.
Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.

6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО братьев Кокориных и Мамаева. Заседание по Протасовицкому пройдет 24 сентября, его тоже могут выпустить досрочно.

Источник: rsport.ria.ru

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