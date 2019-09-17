Из-за ожидания медэкспертизы не задерживают напавшего на школьницу 1 сентября в Бердске

Личность подозреваемого установлена, он дал признательные показания. Но пока не будет определена тяжесть нанесенных травм ребенку, нет статьи, по которой его могут задержать.

Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Не задержали даже после признания мужчину, напавшего на школьницу в Бердске. Следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом вчера, 16 сентября, рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним, что полиция установила личность напавшего на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске. Вскоре мужчина признался в содеянном.

— По этому делу ждут результатов экспертизы, чтобы определить тяжесть травм, — уточнил дежурный офицер регионального управления полиции.

Узнал имя и адрес проживания напавшего на девушку ее отец. 17-летняя девушка возвращалась с линейки, когда в подъезде на нее напал мужчина. Он ударил ее сзади несколько раз кулаком по голове. Родители услышали крики дочери и выбежали из квартиры. Отец догонял избившего его дочь, но тому удалось сбежать. Вскоре папа девочки смог узнать имя злоумышленника, место работы и адрес проживания. Всю эту информацию он предоставил полиции. Но и после того, как мужчина дал признательные показания, его не могут задержать. Девушка еще проходит лечение и только после его завершения и получения заключения медицинской экспертизы, полицейские смогут определить по какой статье можно привлечь напавшего.