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Из-за ожидания медэкспертизы не задерживают напавшего на школьницу 1 сентября в Бердске

17:15 17.09.2019, Алена Романцова Фото: со страницы социальной сети «ВКонтакте» Ивана Почевалова
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Личность подозреваемого установлена, он дал признательные показания. Но пока не будет определена тяжесть нанесенных травм ребенку, нет статьи, по которой его могут задержать.

Из за ожидания медэкспертизы не задерживают напавшего на школьницу 1 сентября в Бердске
Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Не задержали даже после признания мужчину, напавшего на школьницу в Бердске. Следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом вчера, 16 сентября, рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним, что полиция установила личность напавшего на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске. Вскоре мужчина признался в содеянном.

— По этому делу ждут результатов экспертизы, чтобы определить тяжесть травм, — уточнил дежурный офицер регионального управления полиции.

Узнал имя и адрес проживания напавшего на девушку ее отец. 17-летняя девушка возвращалась с линейки, когда в подъезде на нее напал мужчина. Он ударил ее сзади несколько раз кулаком по голове. Родители услышали крики дочери и выбежали из квартиры. Отец догонял избившего его дочь, но тому удалось сбежать. Вскоре папа девочки смог узнать имя злоумышленника, место работы и адрес проживания. Всю эту информацию он предоставил полиции. Но и после того, как мужчина дал признательные показания, его не могут задержать. Девушка еще проходит лечение и только после его завершения и получения заключения медицинской экспертизы, полицейские смогут определить по какой статье можно привлечь напавшего.

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От редакции

Привлекут мужчину за нападение на школьницу?

Аноним, 17 сентября 2019 17:40
На нет и суда нет... С такой полицией, граждане города, могут не опасаться за свою жизнь и здоровье...
Аноним, 17 сентября 2019 18:00
Зато митингующих хватают за что уцепятся и выдумывают статьи, по которым должны сами сидеть.
Аноним, 17 сентября 2019 17:45
НВР:
Нет, об него же полицейский не споткнулся...
https://medialeaks.ru/news/tvr1609-ustinov-trail/
Михаил, 17 сентября 2019 17:45
Вы бы лучше рассказали зачем он это сделал! Столько уже статей об этом и не в одной нет разъяснений по поводу мотива.
Аноним, 17 сентября 2019 18:19
А вот про мотив, полиция забыла уточнить, главное заключение медэкспертизы, а мотив-это слова, к делу не привязать, да и умения к этому нет, а скорей всего желания...

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