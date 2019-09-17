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За длинным рублем уезжает в столицы российская молодежь

18:00 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Народ в основном пытается уехать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, но невысокие зарплаты, на которые не реализуешь желаемый стандарт качества жизни.

За длинным рублем уезжает в столицы российская молодежь
Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов

Финансовый университет при Правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов.

Как отмечается в новом исследовании университета, именно эта группа населения более всего чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, к повышению качества собственной жизни. Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?».

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

Как пояснил «РГ» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, в этом исследовании обозначилось любопытное явление, которое характерно для очень многих городов России.

Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, рассказывает эксперт. Образование означает, во-первых, знакомство с высокими стандартами качества жизни. Во-вторых, хорошее​ современное разностороннее образование подразумева­ет возможности выбора рабочих мест с дос­таточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких, как Омск или Челябинск, на всех желающих не хватает.

Главн­ая проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехат­ь,- это противоречие между высоким стандартам качества жизни и нехваткой квал­ифицированных высоко­оплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать. Соответственно, люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петерб­ург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе.

Источник: РГ

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