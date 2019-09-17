Селфи чиновницы в «шоколадной ванне» возмутило губернатора Ульяновской области

По мнению главы региона Сергея Морозова, нужно жить скромнее и нельзя «кичиться своим достатком». По его словам, Светлану Опенышеву могут уволить за демонстрацию отдыха в Азербайджане.

«Много шоколада не бывает», — подписала чиновница одну из фотографий в ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя ИТ-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны. Об этом сообщает портал 73online. Издание «Улпресса» отмечает, что женщина является советницей главы области.

«Многие могут себе позволить выехать за границу. Но, когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку», — сказал он на совещании.

Губернатор добавил, что нужно жить скромнее, и заявил, что нельзя «кичиться своим достатком». По его словам, Опенышеву могут уволить.

Чиновница отдыхала в Азербайджане. 73online опубликовал скриншот ее записей в Instagram. В настоящее время ее аккаунт является закрытым. «Много шоколада не бывает», — подписала она одну из фотографий в ванне. Портал отмечает, что в ней находился не шоколад, а нафталан.

«Улпресса» сообщает, что отпуск чиновницы обошелся в 59 тыс. руб., а также 8,5 тыс. руб. стоили билеты на самолет туда и обратно. По данным 73online, женщина заселялась в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa провинции Нафталан.

Опенышева с 2007 года работала в правительстве Ульяновской области, а с 2010 года была его председателем. В 2013 году она стала зампредседателя губернатора и правительства региона. В настоящее время она является советницей губернатора, руководителем ИТ-корпорации, а также главой областного учреждения «Правительство для граждан».

Источник: РБК