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Селфи чиновницы в «шоколадной ванне» возмутило губернатора Ульяновской области

16:45 17.09.2019 Фото: openysheva_sv / Улпресса / Instagram
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По мнению главы региона Сергея Морозова, нужно жить скромнее и нельзя «кичиться своим достатком». По его словам, Светлану Опенышеву могут уволить за демонстрацию отдыха в Азербайджане.

Селфи чиновницы в «шоколадной ванне» возмутило губернатора Ульяновской области
«Много шоколада не бывает», — подписала чиновница одну из фотографий в ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя ИТ-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны. Об этом сообщает портал 73online. Издание «Улпресса» отмечает, что женщина является советницей главы области.

«Многие могут себе позволить выехать за границу. Но, когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку», — сказал он на совещании.

Губернатор добавил, что нужно жить скромнее, и заявил, что нельзя «кичиться своим достатком». По его словам, Опенышеву могут уволить.

Чиновница отдыхала в Азербайджане. 73online опубликовал скриншот ее записей в Instagram. В настоящее время ее аккаунт является закрытым. «Много шоколада не бывает», — подписала она одну из фотографий в ванне. Портал отмечает, что в ней находился не шоколад, а нафталан.

«Улпресса» сообщает, что отпуск чиновницы обошелся в 59 тыс. руб., а также 8,5 тыс. руб. стоили билеты на самолет туда и обратно. По данным 73online, женщина заселялась в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa провинции Нафталан.

Опенышева с 2007 года работала в правительстве Ульяновской области, а с 2010 года была его председателем. В 2013 году она стала зампредседателя губернатора и правительства региона. В настоящее время она является советницей губернатора, руководителем ИТ-корпорации, а также главой областного учреждения «Правительство для граждан».

Источник: РБК

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От редакции

Скромный отдых?

Аноним, 17 сентября 2019 16:53
Да правильно она все написала. Мало им чиновникам. Все нажраться не могут. Хари вот вот треснут
Аноним, 17 сентября 2019 17:32
Если она на свои заработанные купается, то кому какое дело?
И кто шарится в интернете и выискивает все эти фото ?.....
Шоколад и нафталан , вещи разные по цене
Если это санаторий , то такие ванны, они для всех отдыхающих
Adeli, 17 сентября 2019 19:59
Лечение нафталановыми ваннами в Азербайджане не делает только ленивый! И их делают в санаториях любого пошиба, а не только в 5*. Съездить туда и искупаться в нефтяном "шоколаде" может себе позволить ЛЮБОЙ и за меньшие деньги, чем обозначены в статье. Просто чиновник-мужчина слишком туп, чтобы сначала разобраться, а потом высказывать своё авторитетное мнение.
Ну подписала женщина в шутку, что купается в шоколаде... У нас вон на "сибирских мальдивах" под ТЭЦ-5 все кто хотел пофотографировались и как только свои снимаки не подписали! Надо ж понимать хоть немного в безобидных шутках!...

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