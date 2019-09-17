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Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

21:09 17.09.2019 Фото: idownloadblog.com
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iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб в России будет стоит 132 тысяч рублей (2053 доллара) – это самая высокая цена в мире. Наиболее низкая стоимость этой версии в США – 1449 долларов.

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире

Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
Так, iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб в России будет стоит 132 тысяч рублей (2053 доллара) – это самая высокая цена в мире. Наиболее низкая стоимость этой версии в США – 1449 долларов.
В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии – 947 долларов. Россия расположилась в этой «рейтинге» на втором месте – 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.

Неделю назад Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Оформить предзаказ на эти модели в России можно будет с 18 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.

Источник: РИА Новости

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