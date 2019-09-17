Как понять, что вам изменяют? Названы самые явные признаки измены

Если появилась новая девушка, мужчина ощущает ту самую влюбленность, он вновь чувствует себя таким женихом на выданье, принцем и хочет себя украшать.

Есть измены, которые происходят в других городах

Пользователи социальной сети Twitter перечислили основные знаки измены партнера. Своеобразная интернет-акция прошла под хэштегом #CluesTheyAreCheating, пишет Lenta.ru.

Среди наиболее часто встречающихся перемен в поведении второй половинки, юзеры отмечали повышение внимания к своему внешнему виду, изменения в питании, смену музыкальных предпочтений, мнительность и раздражительность.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН отметила три самых значимых перемены в поведении партнера, на которые необходимо обратить внимание.

«На самом деле, все изменяют по-разному. Например, есть измены, которые происходят в других городах. Тогда учащаются командировки, отъезды, появляются проблемы у родителей или друзей – в общем, это ознаменовывается частыми отлучками партнера. Это одно проявление. Другое, наоборот, когда человек старается из-за чувства вины сделать больше для своей семьи, как-то компенсировать. Подобное можно проследить на фоне отсутствия секса — близость физическая сходит на нет, но учащаются подарки жене и детям что-то делается. Происходит такой вот заметный перекос», — сказала Бояринова.

Психолог подробнее остановилась на проявлениях измены у мужчин, но при этом, она отметила, что данные признаки характерны и для женщин.

«Если появилась новая девушка, мужчина ощущает ту самую влюбленность, он вновь чувствует себя таким женихом на выданье, принцем и хочет себя украшать. Еще одна черта измены это проявление необоснованной злости. Так как злиться на себя это не эффективно, то партнер злиться на партнершу мол: «Я это из-за тебя сделал. Именно ты меня подтолкнула. Это ты мне чего-то не додаешь». Поэтому обострившаяся вспыльчивость, раздражительность, нетерпимость также могут быть признаками чего-то такого значительного в отношениях», — пояснила семейный психолог.

Однако, не всегда заранее можно отследить перемены в поведении второй половинки, считает Бояринова.

«Бывает и такое, что совершенно ничего и не предвещало беды. Как общались люди уже долгое время, так и общаются. Обычно это отстраненное общение с некоторыми пересечениями на одной жилплощади. В таком формате взаимоотношений можно и не заметить признаков измены», — заключила психолог.

Ранее Росстат сообщал о снижении числа разводов в России за последний год на 12%. Одной из веских причин эксперты называли тяжелую экономическую ситуацию в стране. Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН заявила, что подошедших к точке невозврата супругов вряд ли что-то остановит.

Источник: nsn.fm