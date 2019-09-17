Признание в любви и
преданности самому дорогому человеку на свете – своей маме
преданности самому дорогому человеку на свете – своей маме
25 сентября в 19.00 юные артисты Детского
театра-студии современной хореографии «Бармалейчики»
и Театра танца «СЭТ» встретятся со своими зрителями
на сцене ДК «Родина»
театра-студии современной хореографии «Бармалейчики»
и Театра танца «СЭТ» встретятся со своими зрителями
на сцене ДК «Родина»
Признание в любви и
преданности самому дорогому человеку на свете – своей маме
преданности самому дорогому человеку на свете – своей маме
25 сентября в 19.00 юные артисты Детского
театра-студии современной хореографии
«Бармалейчики» и Театра танца «СЭТ» встретятся
со своими зрителями на сцене ДК «Родина»
театра-студии современной хореографии
«Бармалейчики» и Театра танца «СЭТ» встретятся
со своими зрителями на сцене ДК «Родина»
25 сентября в 19.00 юные артисты Детского театра-студии современной хореографии «Бармалейчики» и Театра танца «СЭТ» встретятся со своими зрителями на сцене ДК «Родина» в первом проекте нового творческого сезона 2019-2020 – «Если бы матерей мы выбирали, все равно бы выбрали своих…».
На протяжении всего действия юные артисты признаются в любви и преданности самому дорогому человеку на свете – своей МАМЕ. Все творчество дети адресуют, в первую очередь, той, кто подарил им жизнь, любит и принимает их такими, какие они есть. Зрители смогут увидеть итоговые работы двух смен летного танцевального лагеря «Ветер перемен»: акробатические этюды, спектакли «Чудо-дерево» и «То березка, то рябина…».
Исполнители спектакля «Чудо-дерево» - воспитанники Детского театра-студии современной хореографии «Бармалейчики», возраст которых 5-6 лет, напомнят о далеком детстве, полном безудержной выдумкой и фантазией, мечтой, чтобы сказка стала былью.
На протяжении всего действия юные артисты признаются в любви и преданности самому дорогому человеку на свете – своей МАМЕ. Все творчество дети адресуют, в первую очередь, той, кто подарил им жизнь, любит и принимает их такими, какие они есть. Зрители смогут увидеть итоговые работы двух смен летного танцевального лагеря «Ветер перемен»: акробатические этюды, спектакли «Чудо-дерево» и «То березка, то рябина…».
Исполнители спектакля «Чудо-дерево» - воспитанники Детского театра-студии современной хореографии «Бармалейчики», возраст которых 5-6 лет, напомнят о далеком детстве, полном безудержной выдумкой и фантазией, мечтой, чтобы сказка стала былью.
Спектакль «То березка, то рябина…» отнесет зрителя в школьное детство и юношество наших мам, выросших в советскую эпоху. Исполнители спектакля – артисты Театра танца «СЭТ» и старший состав Детского театра-студии современной хореографии «Бармалейчики» языком хореографии выстраивают одна за другой, как пленка диафильма, картинки жизни маленького человечка большой страны, название которой «Советский Союз». Маленькая девочка проживает все этапы взросления советского ребенка: октябрятство, пионерия, комсомол…Время, как кинопленка, протекает перед глазами зрителей и, кажется, все меняется, но неизменными остаются ГЛАЗА взрослеющей девочки. И пусть между пытливым взглядом юной девочки и опытным взором зрелой женщины – целая эпоха, это все взгляд одного и очень родного человека – внимательный взгляд МАМЫ.
Желающих заглянуть назад в советское прошлое вместе с юными артистами Театра танца «СЭТ» и Детского театра-студии современной хореографии «Бармалейчики» ждут на проекте 25 сентября в 19.00 в ДК «Родине».
Информация о билетах по телефону:
8-923-241-44-85
8-923-241-44-85
На правах рекламы. Фото Театра танца «СЭТ».