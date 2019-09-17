Признание в любви и преданности самому дорогому человеку на свете – своей маме

25 сентября в 19.00 юные артисты Детского театра-студии современной хореографии «Бармалейчики» и Театра танца «СЭТ» встретятся со своими зрителями на сцене ДК «Родина» в первом проекте нового творческого сезона 2019-2020 – «Если бы матерей мы выбирали, все равно бы выбрали своих…».



На протяжении всего действия юные артисты признаются в любви и преданности самому дорогому человеку на свете – своей МАМЕ. Все творчество дети адресуют, в первую очередь, той, кто подарил им жизнь, любит и принимает их такими, какие они есть. Зрители смогут увидеть итоговые работы двух смен летного танцевального лагеря «Ветер перемен»: акробатические этюды, спектакли «Чудо-дерево» и «То березка, то рябина…».



Исполнители спектакля «Чудо-дерево» - воспитанники Детского театра-студии современной хореографии «Бармалейчики», возраст которых 5-6 лет, напомнят о далеком детстве, полном безудержной выдумкой и фантазией, мечтой, чтобы сказка стала былью.

