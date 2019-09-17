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Здоровье / Общество

Чем опасен прием парацетамола во время беременности

13:16 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Учёные обнаружили связь между использованием будущими мамами популярного обезболивающего и гиперактивностью, а также различными эмоциональными расстройствами у их детей.

Чем опасен прием парацетамола во время беременности
Прием парацетамола во время беременности опасен

Использование этого лекарства беременными увеличивает вероятность развития поведенческих проблем, включая СДВГ, у будущих детей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бристоля.

Новое исследование показало, что прием парацетамола во время беременности повышает риск развития у будущих детей серьёзных поведенческих проблем. Учёные обнаружили связь между использованием будущими мамами популярного обезболивающего и гиперактивностью, а также различными эмоциональными расстройствами у их детей. Отметим, что парацетамол считается наиболее распространённым анестетиком в мире, и только его называют абсолютно безопасным для приема во время беременности. Но появляется всё больше исследований, которые предполагают, что это лекарство повреждает развитие детей в утробе. Ученые связывают парацетамол с опасностью развитие астмы, бесплодия и аутизма у будущих детей.

В ходе последнего по времени исследования его авторы изучали информацию по более чем 14 000 детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Используя вопросники и информацию от школ, исследователи оценили память детей, их интеллектуальный уровень, темперамент и поведение. Полученную информацию сравнили с данными о том, насколько часто их мамы в период беременности принимали парацетамол. Учёных особенно интересовал срок с 18 по 32-ю недели беременности.

Данный анализ показал наличие связи между приемом парацетамола и развитием поведенческих проблем у детей, включая синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Этот эффект был более выражен у детей в возрасте трех лет, однако к моменту поступления в начальную школу он несколько снижался. Мальчики оказались более уязвимым перед воздействием парацетамола во время беременности, чем девочки. Именно поэтому исследователи призывают беременных принимать максимально низкие дозы этого препарата и только в случае острой необходимости.

Источник: ??????? яндекс турбо

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