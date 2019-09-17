17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?

13:08 17.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Причинами задержки у 21,2% пациентов были пропущенные визиты к онкологу, у 13,6% — отказ от лечения. Кроме того, у более 20% людей задержка объяснялась длительной оценкой состояния.

Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?
Задержка начала лечения заболеваний на 60 дней и более связана с уменьшением общей выживаемости людей и повышенным риском рецидива онкологии
Сюжет: Онкология
Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?

Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?Почти 4 млн человек в России болеют онкологиейЕщё 53 новостей

В новом исследовании специалисты работали с пациентами, страдающими от рака головы и шеи. Было зафиксировано, что задержка начала лечения заболеваний на 60 дней и более связана с уменьшением общей выживаемости людей и повышенным риском рецидива онкологии, передает Medicalxpress со ссылкой на Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна.

В работе использовались данные о 956 пациентах с первичным плоскоклеточным раком головы и шеи (HNSCC), которых лечили в период с 8 февраля 2005 года, и 17 июля 2017 года.
Задержка в лечение в течение 60 дней и более наблюдалась у 20,8% больных. Это было связано с более низкой выживаемостью и риском рецидива заболевания.

Причинами задержки у 21,2% пациентов были пропущенные визиты к онкологу, у 13,6% — отказ от лечения. Кроме того, у более 20% людей задержка объяснялась длительной оценкой состояния.

— Выявление прогностических факторов и причин задержки лечения поможет нацелиться на пациентов с повышенным риском заболеваний. Особенно в учреждениях, где по каким-то причинам есть проблемы со своевременным обслуживанием населения, — отметили исследователи.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему может быть задержка в лечении?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Недостатка в женщинах-политиках не испытывают жители России
14:15 17-09-2019
Недостатка в женщинах-политиках не испытывают жители России
Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна 1
14:00 17-09-2019
Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна
БердскСкончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском
13:45 17-09-2019
Скончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском
Уходить в отпуск по электронному заявлению разрешили россиянам
13:30 17-09-2019
Уходить в отпуск по электронному заявлению разрешили россиянам
ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
13:18 17-09-2019
ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
Чем опасен прием парацетамола во время беременности
13:16 17-09-2019
Чем опасен прием парацетамола во время беременности
Рост тарифа на капремонт на 40% подорожанием стройматериалов объяснили власти Новосибирской области 1
13:15 17-09-2019
Рост тарифа на капремонт на 40% подорожанием стройматериалов объяснили власти Новосибирской области
Как понять, что вам изменяют? Названы самые явные признаки измены
13:13 17-09-2019
Как понять, что вам изменяют? Названы самые явные признаки измены
Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?
13:08 17-09-2019
Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?
БердскПолучить субсидии на ипотеку и служебное жилье до 35 лет могут учителя из Бердска
13:00 17-09-2019
Получить субсидии на ипотеку и служебное жилье до 35 лет могут учителя из Бердска