Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?

Причинами задержки у 21,2% пациентов были пропущенные визиты к онкологу, у 13,6% — отказ от лечения. Кроме того, у более 20% людей задержка объяснялась длительной оценкой состояния.

Задержка начала лечения заболеваний на 60 дней и более связана с уменьшением общей выживаемости людей и повышенным риском рецидива онкологии

В новом исследовании специалисты работали с пациентами, страдающими от рака головы и шеи. Было зафиксировано, что задержка начала лечения заболеваний на 60 дней и более связана с уменьшением общей выживаемости людей и повышенным риском рецидива онкологии, передает Medicalxpress со ссылкой на Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна.

В работе использовались данные о 956 пациентах с первичным плоскоклеточным раком головы и шеи (HNSCC), которых лечили в период с 8 февраля 2005 года, и 17 июля 2017 года.

Задержка в лечение в течение 60 дней и более наблюдалась у 20,8% больных. Это было связано с более низкой выживаемостью и риском рецидива заболевания.

Причинами задержки у 21,2% пациентов были пропущенные визиты к онкологу, у 13,6% — отказ от лечения. Кроме того, у более 20% людей задержка объяснялась длительной оценкой состояния.

— Выявление прогностических факторов и причин задержки лечения поможет нацелиться на пациентов с повышенным риском заболеваний. Особенно в учреждениях, где по каким-то причинам есть проблемы со своевременным обслуживанием населения, — отметили исследователи.

Источник: РГ