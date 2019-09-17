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Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона встретил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

12:45 17.09.2019 Фото: Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова
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Святыня будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе до 25 сентября. Поклониться мощам святителя можно будет с 7.00 до 21.00. Верующие обращаются к святому с надеждой на заступничество перед Господом во всяких житейских трудностях.

Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона встретил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

В Новосибирск доставлен ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии, 15 сентября по окончании Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе состоялась встреча святыни и был совершен молебен с акафистом святителю Спиридону. Богослужение возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении архиереев и духовенства Новосибирской митрополии. По окончании праздничного молебна митрополит Никодим поздравил всех верующих с радостным событием в жизни Новосибирской митрополии — принесением мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

«Святитель Спиридон являет пред нами образ дивного угодника Божия, еще при жизни прославившегося своей любовью, своим милосердием, крепостью своей веры и умением донести истины веры православной до простого народа самым простым образом. Еще при жизни прославился он как чудотворец, ибо по его молитвам совершались великие чудеса: умерших оживлял, недугующих исцелял, во грехи впадших вразумлял, невинных оправдывал, неимущим подавал. И ныне мы прибегаем к нему как к чудотворцу и просим у святителя молитв о нас грешных, дабы были прощены нам наши согрешения, дабы немощи наши исцелились, дабы Господь благословил каждого из нас и всем нам даровал крепости душевных и телесных сил. Молитвами святителя Спиридона да помилует и спасет нас Господь!».

Святыня будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе до 25 сентября. Поклониться мощам святителя можно будет с 7.00 до 21.00. В течение дня в соборе будут совершаться богослужения и молебные пения с акафистом святителю.

В России святителя Спиридона Тримифунтского почитали испокон веков, верующие обращаются к святому с надеждой на заступничество перед Господом во всяких житейских трудностях.

Источник: nskmi.ru

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От редакции

Приложитесь к мощам?

Аноним, 17 сентября 2019 13:45
НВР:
Не погребен - не упокоен. Это надругательство надо останками. Сатанизм. Естественно, на мой субъективный взгляд.
Аноним, 17 сентября 2019 13:46
ООО "РПЦ" - это огромная корпорация, которая не платит налоги, что противоречит конституции. Ведь перед законом все равны? Или кто то ровнее? Гастроли с мощами, один из источников заработка.
аноним, 17 сентября 2019 14:05
реанимация Бердской ЦГБ?)))

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