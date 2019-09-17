Остановки превращаются в скамейки в Бердске

Бердчане возмущены — на школе №8 остановка состоит из одного небольшого навеса. На «Переезде» нет даже этого, стоит только деревянная лавочка, которую поставили доброжелатели, а не власти.

Остановка «Переезд» в Бердске состоит из лавочки, поставленной доброжелателями

«Издевательство: для кого власть Бердска делает остановки?» — с такими словами написала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читательница Светлана и прислала фото остановки на школе №8. На фото видно, что остановочный «павильон» состоит из стены и небольшого козырька.

Фото мокрой остановки прислала «Курьер. Среда. Бердск» читательница Светлана

На остановке у школы №8 бердчане мокнут под дождем

Фото сделано во время дождя; вся лавочка остановки мокрая. Еще хуже ситуация на остановке «Переезд» на ул. Красная Сибирь, где нет ничего — ни навеса, ни павильона. Здесь стоит только маленькая деревянная лавочка.

Как приходится школьникам на остановке «Переезд» в Бердске?

Школьницы Дарья Комиссарова и Даша Варламова рассказали, как мерзли на остановке «Переезд» в Бердске

Дарья Комиссарова, 13 лет

— Мне приходится ждать здесь автобус по полчаса, я езжу на остановку «Торговый центр», там находится школы№12 и №5. На этой остановке «Переезд» зимой всегда очень много снега, редко чистят.

Даша Варламова, 14 лет

— Я здесь живу два года, и всегда на этой остановке выхожу. В дождь или в холод приходится бегать туда-сюда, чтобы не замерзнуть. Здесь вообще никогда не было навеса.

На видео Дарья рассказывает, как ей приходилось замерзать на остановке «Переезд»

Автор видео Алена Романцова

По мнению бердчан остановка «Переезд» — не остановка

Андрей Келлер не может назвать остановку «Переезд» остановкой

Андрей Келлер, 25 лет

— Претензия к остановке «Переезд», это то, что ее нельзя назвать остановкой. Здесь нет ни навеса, ни лавочки. Но самая большая претензия, что заезд здесь очень маленький, и он не подходит для остановки автобусов. Автобус №6, на котором я регулярно езжу, зачастую здесь просто не останавливается. Нас автобус игнорировал раз пять, точно, мы стоим на остановке, машем ему, а он просто не останавливается. Промокать здесь приходилось три раза, замерзать раза четыре.

Елена, сотрудник площадки «Спецавтоматика», 58 лет.

— Я каждый день уезжаю с этой остановки на работу. Передаю привет мэру Бердска, остановки на «переезде» не хватает.

Светлана Баранова, 45 лет

— Большинство остановок в Бердске — это стена, козырек и лавочка металлическая. Где обустраивают новые микрорайоны, там стараются сделать хорошие павильоны.

Ответы чиновников

Какие требования существуют по ГОСТУ к остановкам, и почему нет остановочного павильона на «Переезде» «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина.

По ее словам, по ГОСТу остановки пассажирского транспорта должны состоять из остановочной площадки, площадки ожидания, заездного кармана, автопавильона, скамьи, урны для мусора. Рядом должен быть тротуар и пешеходные дорожки, пешеходный переход, сделано освещение.

— Размер павильона определяется из расчета четыре человека на метр квадратный, с учетом числа пассажиров находящихся в час пик на остановке, — уточнила Надежда Валерьевна.

«Нам всех остановочных пунктах с холодным климатом, остановки должны быть оборудованы павильонами, в районах с умеренным или жарким климатом — навесами» — написано в требованиях ГОСТа.

Как отметила Надежда Нятина, большое количество павильонов в Бердске было приобретено в 2015 году. Они были установлены в тех местах города, где их раньше вообще не было или заменили устаревшие конструкции.

— По несколько остановок в год мы регулярно обновляем (от 4 до 7 павильонов), — подчеркнула Надежда Валерьевна.

Почему в Бердске остановки превращаются в лавочки?

Почему с годами остановки в Бердске становятся все хуже и хуже? По мнению начальника транспортного отдела, в некоторых местах, с маленьким пассажиропотоком, мэрия устанавливает павильоны самой простой конструкции, по сути, навесы. Это делается еще по той причине, что на некоторых участках просто не хватает места, чтобы поставить полноценный павильон по ГОСТу. Кроме того, бюджет города ограничен, и не всегда есть финансовая возможность закупить более дорогие конструкции для остановок.

— У нас больше планы оборудовать по ГОСТу все остановки. Конечно, мы хотим, чтобы везде в Бердске стояли хорошие остановки, но не всегда для этого есть возможность. Приходится выходить из положения. Остановочный павильон стоит от 75 тыс. рублей и выше, — уточнила Надежда Нятина.

Она отметила, что на остановке «Переезд» пока не планируют устанавливать павильон. Первой на очереди стоит остановка на ул. Космической (рядом с пересечением с ул. Лунной). Кроме того, на ул. Красная Сибирь под остановку «Переезд» слишком мало места, установить там полноценный павильон, по словам Надежды Валерьевны, просто не представляется возможным. Напротив, по движению в Микрорайон, стоит большой закрытый павильон, там поток людей и время ожидания намного больше, чем на другой стороне, где нет даже навеса. Кстати, лавочку там поставили доброжелатели, совсем даже не мэрия Бердска. Схожая ситуация на школе №8, по которой нам написали читатели — там не хватает места, чтобы установить большой павильон, рассказала Нятина. Сидение там деревянное, и по словам начальника транспортного отдела, в Бердске давно ведется работа, чтобы заменить металлические скамейки на остановках.

— Кроме того, бердчане еще не научились беречь то, что для них делается. Новую стеклянную остановку в Бердске сначала расстреляли из пневматики. А в конце августа измазали краской подростки (хулиганов засняли камеры наблюдения), — рассказала Надежда Валерьевна.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что Бердск не готов к цивилизации: найти расстрелявших единственную стеклянную остановку хотел мэр Евгений Шестернин.

Закупают и устанавливают остановочные павильоны и навесы специалисты управления ЖКХ Бердска. Подрядчика выбирают на торгах по 44 ФЗ . Но исполнителю всегда предоставляют эскизный проект, какой должна быть остановка. Надежда Нятина подчеркнула, что специалисты ЖКХ должны соблюдать требования к остановочным пунктам. Подробности о том, какие суммы из бюджета тратятся на остановки в Бердске «Курьер. Среда. Бердск» не удалось узнать — начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов сегодня, к сожалению, не берет трубку. Читайте подробности в ближайшее время.

На остановке «Переезд» достаточно часто выходят люди

Автор видео Алена Романцова.