Когда дадут тепло: Грозит перетопом и открытыми форточками подключение отопления в теплую погоду в Бердске

В КБУ уже готовы подать тепло в дома бердчан. Но отопление включат, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться не выше 8 градусов. А в Бердск пришло бабье лето.

В Бердск пришло бабье лето — всю неделю горожане могут наслаждаться солнечными и теплыми деньками

Солнечные и теплые дни пришли в Бердск. Несмотря на это читатели «Курьер. Среда. Бердск» интересуются, когда в детсадах, школах и многоквартирных домах включат отопление. Ведь сентябрь уже перешел за вторую половину.

На вопрос: мерзнут ли бердчане без отопления, начальник Управления гражданской защиты Василий Пономарев ответил, что по этому поводу к ним не поступило ни одной жалобы.

Осень всегда чревата всплеском простудных заболеваний. Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском центре гигиены и эпидемиологии, повышение заболеваемости ОРВИ среди бердчан не наблюдается. Хотя каждую неделю с простудой обращаются к врачам в среднем 200-300 пациентов. Всплеск заболеваемости возможен в конце октября-начале ноября, отметили в Центре гигиены и эпидемиологии. В прошлом году превышение эпидпорога было зарегистрировано в декабре.

В Комбинате бытовых услуг уже готовы подать тепло в дома бердчан.

— Как только мы получаем постановление о начале отопительного сезона, подписанное главой Бердска, сразу же включаем тепло. Систему мы практически всю наполнили, подготовку практически всю провели. Заканчивает работы, которые никак не влияют на запуск системы отопления. Схема практически развернута. Мы к отопительному сезону готовы, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель руководителя КБУ по строительству Александр Алексеенко.

По словам Александра Алексеевича, тепло в городе будут подключать поэтапно. В первую очередь, объекты соцкультбыта — детсады, школы, больницы, а затем многоквартирные жилые дома.

В настоящее время муниципальное образование не подключает жилищный фонд к системе теплоснабжения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Потому что еще далеко до установленного норматива — средняя температура воздуха 8 градусов должна держаться пять дней.

— Вчера было 20 градусов, сегодня опять будет тепло. Ситуацию контролируем, но пока еще не «включаем» город, иначе будет перетоп, — подчеркнул Владимир Захаров.

По прогнозам синоптиков, текущая неделя будет солнечной и теплой. Лишь завтра, 18 сентября, ожидаются небольшие дожди. Дневная температура воздуха будет достигать 20-22 градусов тепла, лишь в субботу, 21 сентября столбик термометра опустится до 16 градусов. Но в воскресенье потеплеет на пять градусов. Довольно высоки и ночные температуры — до 16 градусов. Со вторника следующей недели, 24 сентября, температура упадет до 12 градусов, пойдут дожди. Следующая пара дней — с дальнейшим понижением температуры и продолжением осадков.