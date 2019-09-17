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Когда дадут тепло: Грозит перетопом и открытыми форточками подключение отопления в теплую погоду в Бердске

18:36 17.09.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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В КБУ уже готовы подать тепло в дома бердчан. Но отопление включат, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться не выше 8 градусов. А в Бердск пришло бабье лето.

Когда дадут тепло: Грозит перетопом и открытыми форточками подключение отопления в теплую погоду в Бердске
В Бердск пришло бабье лето — всю неделю горожане могут наслаждаться солнечными и теплыми деньками

Солнечные и теплые дни пришли в Бердск. Несмотря на это читатели «Курьер. Среда. Бердск» интересуются, когда в детсадах, школах и многоквартирных домах включат отопление. Ведь сентябрь уже перешел за вторую половину.

На вопрос: мерзнут ли бердчане без отопления, начальник Управления гражданской защиты Василий Пономарев ответил, что по этому поводу к ним не поступило ни одной жалобы.

Осень всегда чревата всплеском простудных заболеваний. Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском центре гигиены и эпидемиологии, повышение заболеваемости ОРВИ среди бердчан не наблюдается. Хотя каждую неделю с простудой обращаются к врачам в среднем 200-300 пациентов. Всплеск заболеваемости возможен в конце октября-начале ноября, отметили в Центре гигиены и эпидемиологии. В прошлом году превышение эпидпорога было зарегистрировано в декабре.

В Комбинате бытовых услуг уже готовы подать тепло в дома бердчан.

— Как только мы получаем постановление о начале отопительного сезона, подписанное главой Бердска, сразу же включаем тепло. Систему мы практически всю наполнили, подготовку практически всю провели. Заканчивает работы, которые никак не влияют на запуск системы отопления. Схема практически развернута. Мы к отопительному сезону готовы, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель руководителя КБУ по строительству Александр Алексеенко.

По словам Александра Алексеевича, тепло в городе будут подключать поэтапно. В первую очередь, объекты соцкультбыта — детсады, школы, больницы, а затем многоквартирные жилые дома.

В настоящее время муниципальное образование не подключает жилищный фонд к системе теплоснабжения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Потому что еще далеко до установленного норматива — средняя температура воздуха 8 градусов должна держаться пять дней.

— Вчера было 20 градусов, сегодня опять будет тепло. Ситуацию контролируем, но пока еще не «включаем» город, иначе будет перетоп, — подчеркнул Владимир Захаров.

По прогнозам синоптиков, текущая неделя будет солнечной и теплой. Лишь завтра, 18 сентября, ожидаются небольшие дожди. Дневная температура воздуха будет достигать 20-22 градусов тепла, лишь в субботу, 21 сентября столбик термометра опустится до 16 градусов. Но в воскресенье потеплеет на пять градусов. Довольно высоки и ночные температуры — до 16 градусов. Со вторника следующей недели, 24 сентября, температура упадет до 12 градусов, пойдут дожди. Следующая пара дней — с дальнейшим понижением температуры и продолжением осадков.

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От редакции

В ваших квартирах тепло?

ттх, 17 сентября 2019 12:49
Все верно, никакое отопление сейчас не нужно, кроме больниц и детсадов!
женщина, 17 сентября 2019 13:08
да последнюю неделю тепло и можно давать отопление!, а не ждать когда неделю будем мёрзнуть!
Аноним, 17 сентября 2019 14:33
Почему нужно выбирать между плохим и очень плохим решением? Вместо того, чтобы принять правильное.
В конце концов, нам тепло не Москва включает, а на месте все решается. Видите, что 8 градусов в течение уже 4 дней, глянули прогноз еще дня на три, и дали команду: завтра включить. И никто не будет мерзнуть.
a.danilov, 17 сентября 2019 14:39
там не 8 градусов должно быть, а среднесуточное и, высчитывается оно сложнее чем сумма максимальной дневной и минимальной ночной поделить на два. Там вроде несколько отметок в течении суток. А самое простое- купить на межсезонье обогреватель и включать при необходимости. Моё мнение.
Аноним, 17 сентября 2019 13:14
В детсадах то можно включать уже, так нет же будут ждать 8 градусов 5 дней, а дети в это время как капусты одеты и с соплями ходят, и в ледяные пастели ложатся на дневной сон>:o
Аноним, 17 сентября 2019 13:34
Эти советские нормы по отоплению нужно давно отменять, они были рассчитаны когда не было целью обобрать народ и квартплата даже за трехкомнатные не превышала по сегодняшним деньгам тысячу рублей.
Была б моя воля я раньше ноября никакого тепла бы не давал (и соответственно в апреле отключать), как то же живут негазовые страны на западе при 17 градусах в квартирах и никто не умер.
Аноним, 17 сентября 2019 14:41
Ну нельзя в нашей стране завязываться на конкретные даты. Очень уж у нас география обширная.
И в нашем климате до ноября уже все насквозь промерзнуть успеет в иные годы.

Но я соглашусь, что надо что-то менять. Но не нормативы, а людей потихоньку к существующим нормативам приучать. А то у нас по нормативу температура в помещении 18-25 градусов, но люди начинают жаловаться уже при 22 градусах.
аноним, 17 сентября 2019 13:41
Действительно надо выждать 8 градусов в течении пяти дней,всё равно за отопление высчитывают 12 месяцев,а в конце года ещё и перерасчёт сделают ,а то на премию мало денег окажется.
Аноним, 17 сентября 2019 17:41
По сообщению синоптиков ниже 8 градусов термрометр опустится после 3-го октября.
А пока что все бежим покупать калориферы. (хорошо, если мэр не в сговоре с продавцами)
Ирина, 17 сентября 2019 19:18
У меня не солнечная сторона. Дома 20 градусов. Дом уже остыл. И как бы не было на улице тепло уже не нагреется.
wer, 17 сентября 2019 19:45
купите себе масляный обогреватель и будет вам комфортная температура!

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