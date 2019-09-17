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Образование / Общество

Программистов из России ждут в Китае, Японии, США и Индии

12:56 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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При этом за девять лет увеличилась доля тех, кто хотел бы, чтобы их дети или внуки выбрали для себя профессию программиста (47% в 2010, 56% в 2019 году).

Программистов из России ждут в Китае, Японии, США и Индии
Программисты из России – лучшие

Программисты из России – лучшие, их программы могут конкурировать с зарубежными аналогами. Доля желающих видеть своих детей или внуков программистами – увеличивается.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к наступающему Дню программиста.
Программист для современных россиян в первую очередь ассоциируется с Интернетом, компьютером и программами — 52%. Также россияне считают программиста «грамотным, образованным человеком» (10%), связывают эту профессию с информационными технологиями (5%) и инновациями, движением вперед (4%).

Каждый второй россиянин (54%) считает, что программисты России лучшие. В рейтинг стран, чьи программисты высоко оценены нашими соотечественниками, вошли также США (22%), Китай (14%), Япония (10%) и Индия (5%). Большинство россиян считают, что программные продукты, разрабатываемые российскими программистами, могут составить конкуренцию зарубежным аналогам — в той или иной степени в этом убеждены 85% опрошенных. В отсутствии конкурентоспособности в области программного обеспечения убеждены лишь 8% опрошенных.

Оценивая качество отечественного обучения представителей профессии по сравнению с зарубежным, россияне имеют различные позиции: каждый пятый предполагает, что в российских образовательных учреждениях программистов обучают лучше, чем за рубежом (19%), каждый четвертый — что хуже (26%). Негативно оценивают качество образования программистов в России преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 34 лет (38% соответственно), а также активные пользователи Интернета (31%). Каждый третий россиянин (30%) оценивает качество отечественного и зарубежного образования программистов в равной степени.

Спустя девять лет россияне по-прежнему считают профессию программиста престижной — в 2010 году 71% россиян оценивали этот критерий на 4-5 баллов, в 2019 — 70%. При этом несколько упала оценка уровня доходности этой профессии — в 2010 году 69% россиян оценивали ее положительно, в 2019 — уже 55%. Схожая тенденция наблюдается при оценке востребованности представителей профессии на рынке труда по шкале от 1 до 5 — в 2010 году 72% определяли ее выше среднего, в 2019 — 63%.

При этом за девять лет увеличилась доля тех, кто хотел бы, чтобы их дети или внуки выбрали для себя профессию программиста (47% в 2010, 56% в 2019 году). О том, что они хотели бы видеть своих младших родственников в этой профессии, сообщают преимущественно 45-59-летние (62%) и лица от 60 лет и старше (59%). Стоит отметить, что представители младших возрастных групп, напротив, не хотели бы, чтобы их дети или внуки сделали такой профессиональный выбор — против высказались граждане в возрасте от 18 до 24 лет (55%) и 25-34-летние (40%).

Источник: ВЦИОМ

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