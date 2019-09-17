Шик и блеск: 7 средств для отбеливания зубов в домашних условиях

Важно помнить, что сода для зубной эмали – абразив, то есть, вещество, способное царапать и вызывать микроповреждения.

Отбеливание зубов домашними средствами вряд ли может сравниться в своем эффекте с профессиональными процедурами

Отбеливание зубов домашними средствами вряд ли может сравниться в своем эффекте с профессиональными процедурами. В то же время они достаточно хорошо помогают осветлить зубную эмаль, и при этом общедоступны.

Сода. Даже стоматологи признают, что сода обладает свойством отбеливать зубы. Но чтобы, осветление зубной эмали стало заметным, пользоваться этим средством нужно на протяжении длительного срока (сода отбеливает зубы постепенно).

Важно помнить, что сода для зубной эмали – абразив, то есть, вещество, способное царапать и вызывать микроповреждения. При ослабленной эмали и чувствительных зубах содой лучше не пользоваться. Но даже если никаких проблем с зубами нет, пользоваться содой ежедневно нельзя, ее применяют только один-два раз в неделю. Зубы можно чистить, смочив щетку в воде и нанеся на нее сверху щепотку соды. Либо соду можно смешать с любимой зубной пастой, зубным порошком.

Клубника. Эта ягода давно известна как средство отбеливания зубов. Для усиления эффекта измельченная клубника смешивается с содой – полученным составом нужно аккуратно натереть зубы и оставить на 10 минут, после чего следует тщательно прополоскать рот.

На самом деле, говорят ученые, зубы после соды и клубники выглядят белее, поскольку эти вещества эффективно удаляют с их поверхности загрязнения и налет. Отбеливающие средства, которыми пользуются стоматологи, проникают внутрь зубной эмали и разрушают пигменты, которые окрашивают ее, лишая белизны. Но в том, что домашние средства не действуют столь же радикально, есть свои плюсы, ведь так меньше риска серьезно навредить зубам.

Активированный уголь. Истолченным углем зубы чистят для отбеливания раз в неделю на протяжении месяца. При этом лучше обзавестись зубной щеткой с мягкой щетиной. Кроме того, домашние процедуры отбеливания зубов углем лучше выполнять вечером, так как зубы и десна могут окраситься на некоторое время в черный цвет.

Лимон. Цитрусовая кислота способна сделать эмаль светлее на несколько тонов. Самый простой способ — протереть зубы лимонной корочкой, а затем прополоскать рот. Либо можно взять зубную пасту, смешать с несколькими каплями свежевыжатого лимонного сока и почистить этим составом зубы. Но повторять процедуру можно не дольше чем 5-6 дней подряд.

Апельсиновая кожура, лавровый лист. Отбеливание зубов апельсиновой кожурой и лавровым листом — еще один давно проверенный способ. Для этого зубы сначала нужно потереть кусочком апельсиновой кожуры внешней оранжевой стороной. После этого на зубную эмаль наносится растертый в порошок сухой лавровый лист. Через 5 минут рот следует тщательно прополоскать. Данный метод дает эффект отбеливания за счет своей антибактериальной активности — вещества из апельсиновой кожуры и лаврового листа уничтожают бактерии, которые ведут к потемнению зубной эмали.

Банановая кожура. Внутренней частью свежей кожуры банана следует натереть зубы и оставить после этого примерно на 10 минут, затем очистить и прополоскать полость рта.

Источник: medikforum.ru