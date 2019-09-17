Получить субсидии на ипотеку и служебное жилье до 35 лет могут учителя из Бердска

Кроме того, педагоги обладают первоочередным правом на места в муниципальные и государственные детские сады. В 2019 году в школы и детсады Бердска пришли работать около 30 молодых специалистов.

Педагоги Бердска имеют возможность получения служебного жилого помещения из муниципального фонда

Какие меры социальной поддержки положены бердским педагогам?

— Постановлением правительства Новосибирской области от 26.08.2012 года № 368-п «О предоставлении субсидий молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании» (в редакции постановления от 12.08.2015 №302-и) учителям государственных образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих образовательные программы начального, общего и среднего (полного) общего образования, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, в возрасте до 35 лет предоставляется субсидия на улучшение жилищных условий, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» исполняющий обязанности директора управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин.

Также педагоги могут рассчитывать на предоставление возможности получения служебного жилого помещения из муниципального фонда, обеспечение возможностью прохождения курсов повышения квалификации за счет средств образовательных организаций. Педагогические работники обладают первоочередным предоставлением мест в муниципальные и государственные дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2019 году в бердские школы и детские сады пришли работать около 30 молодых специалистов.