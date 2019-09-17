Уходить в отпуск по электронному заявлению разрешили россиянам

Нововведение коснётся только организаций, где в трудовом договоре закреплены условия об электронном документообороте.

Теперь отдых гражданам станет доступен по электронному заявлению

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь отдых гражданам станет доступен по электронному заявлению, лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, нововведение коснётся только организаций, где в трудовом договоре закреплены условия об электронном документообороте.

Электронное заявление на отпуск будет иметь полную юридическую силу наравне со своим «бумажным» аналогом. При этом электронное заявление будет необходимо лишь в том случае, если работник планирует отправиться на отдых вне установленного графика. Если же график уже установлен, то подавать заявление не требуется.

Изменения коснутся и финансовой стороны отдыха. С 1 октября отпускные будут выплачиваться минимум за три рабочих дня до выхода сотрудника в отпуск.