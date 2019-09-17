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Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за вывих плеча бойцу ОМОНа на акции протеста

12:34 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Прокурор попросила приговорить Устинова к шести годам заключения. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно.

Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за вывих плеча бойцу ОМОНа на акции протеста
Павел Устинов приговорен к 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН на акции 3 августа

По версии следствия, при задержании он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.
Тверской суд в понедельник признал бывшего росгвардейца Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд пришел к выводу, что подсудимый Устинов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья) < …> Суд постановил назначить подсудимому Устинову наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима «, — зачитал приговор судья Алексей Криворучко.

Как сказано в приговоре суда, виновность подсудимого, несмотря на отрицание им вины, подтверждается показаниями потерпевшего бойца ОМОН Лягина, его сослуживцев, видеозаписью с камеры видеонаблюдения и протоколом осмотра места происшествия. В нем также говорится, что служебная проверка не нашла нарушений закона в действиях сотрудников Росгвардии, задерживавших Устинова.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Устинова к шести годам заключения. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча насчет работы.

Защита бывшего росгвардейца Павла Устинова планирует обжаловать приговор. «Мы oбязательнo пoдадим жалобу на решение суда первой инстанции, так как он не исследовал ряд доказательств с нашей стороны», — сказал его адвокат Павел Чешков.

Он добавил, что выносивший приговор судья не стал допрашивать нескольких свидетелей защиты. Кроме того, он не приобщил к делу видеозапись, где видно, что Устинов не принимал участия в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Источник: ТАСС

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От редакции

Справедливый приговор?

Новый мэр, 17 сентября 2019 12:37
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Аноним, 17 сентября 2019 13:18
Не...ну а че?! Прав не соталось совсем.

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