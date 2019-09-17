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Красота / Общество

Все бреются: чем отличаются бритвы для мужчин и женщин?

12:43 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Самое интересное, что женщины не стесняются брать мужские бритвы для своих дел.

Все бреются: чем отличаются бритвы для мужчин и женщин?
Считается, что чем больше лезвий, тем чище бритьё

Бреются все – и мужчины, и женщины. Но при этом бритвы для представителей обоих полов отличаются. Самое интересное, что женщины не стесняются брать мужские бритвы для своих дел. Чем отличаются мужские и женские бритвы, расскажем в нашем материале.

Количество лезвий
Мужские бритвы отличаются большим количеством лезвий. Самые популярные могут насчитывать 4-5 стальных полосок, а вот типичные женские – до 3. Считается, что чем больше лезвий, тем чище бритьё. К тому же от этого может быть больше порезов. Поэтому неудивительно, что мужчины и женщин при использовании мужских бритв могут чаще резаться. А вот бриться станком для женщин может быть безопаснее.

Дизайн станков

Женская бритва предназначена для женских изящных изгибов. Поэтому дизайн мужской и женской бритвы отличается. Производители женских моделей могут быть с головкой закругленной формы. Это помогает избавиться от волос в труднодоступных местах, например, зоне бикини и подмышках. Да и сама ручка сделана так, чтобы её было удобнее держать в любых ситуациях, например, мокрыми или мыльными руками, стоя на одной ноге и так далее.
Увлажнитель

Смягчающая полоска есть на всех бритвах, и мужских, и женских. Но в женских состав гораздо мягче и более действенный. Поэтому бритва отлично скользит по коже и без дополнительных средств, по типу кремов для депиляции.

Источник: medikforum.ru

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