Как стареет женщина? 4 типа возрастных изменений кожи

Увядания кожи, к сожалению, не избежать никому. При этом у каждого совершенно разное старение.

Старение нельзя предотвратить

Старение представляет вполне естественный процесс, который наблюдается у каждого человека. Увядания кожи, к сожалению, не избежать никому. При этом у каждого совершенно разное старение. Разделяют четыре типа возрастных изменений лица. Подробнее о каждом из них расскажем в нашем материале.

Усталый морфотип

При таком типе возрастных изменений обычно нормальная или комбинированная кожа. Подкожно-жировой клетчатки на среднем уровне, а также средний мышечный слой. Телосложение обычно нормальное или даже худощавое.

По утрам обладательницы такого типа возрастных изменений обычно выглядят свежими и отдохнувшими. Но к вечеру можно заметить признаки усталости, грусти, раздражения. Именно отсюда и название этого типа. Примечательно, что «усталое лицо» считается одним из самых благоприятных типов для старения.

Для такого типа характерны такие изменения:

Снижение тургора и эластичности кожи;

Ухудшение качества кожи;

Тусклый цвет лица;

Опущение уголков глаз и рта;

Образование носолезной борозды и носогубной складки.

В таком случае рекомендуется делать моделирование лица филлерами, биоревитализация, мезотерапия, PRP-терапия, массажи, уходы и лифтинги.

Мелкоморщинистый морфотип

Такой тип возрастных изменений свойственен девушкам с худощавым телосложением, не склонным к полноте. Кожа у них сухая, слабо развитая подкожно-жировой клетчатка. В таком случае нередко образуются ранние морщины.

При данном типе наблюдаются следующие возрастные изменения:

Сухая и обезвоженная кожа;

Снижение упругости кожи, истончение;

Множество мелких морщин;

Признаки фотоповреждения кожи;

Ранние мимические морщины.

Обладательницам этого типа возрастных изменений можно выполнять биоармирование, мезонити, контурную пластику, пилинги, BBL-омоложение, ботулинотерапию.

Деформационный морфотип

С плотным телосложением, комбинированной или жирной кожей речь идёт о данном типе возрастных изменений. Старение наблюдается следующими признаками:

Изменение овала лица;

Усугубление в нижней трети лица, появление брылей и второго подбородка;

Выраженные носогубные складки;

Углубление губоподбородочных и носослезных борозд;

Дефицит объёма в средней части лица, скул;

Отечность и пастозность век.

При таком типе рекомендуется выполнять методики объёмного моделирования, контурную пластику, нитевой лифтинг.

Мышечный морфотип

Мышечное лицо стареет медленнее остальных. Мелкие морщины почти не заметны или отсутствуют, кожа долго остается упругой, наблюдается четкий овал. При этом типа можно заметить следующие изменения:

Нависание верхнего века;

Появление заломов и крупных глубоких морщин;

Пигментация;

Носогубные складки;

Дефицит объема в средней третий лица;

Опущение уголков рта.

В таком случае необходимо делать контурную пластику, лазерные шлифовки, объёмное моделирование, ботулинотерапию, биоармирование.

Источник: medikforum.ru