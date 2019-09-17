Ямы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском

Дорога находится в ведении Новосибирского района, в этом году планируется ее ремонт.

К детскому лагерю «Тимуровец» ведет разбитая дорога

Особые нарекания у водителей вызывает дорога, ведущая от поселка Нового до детского лагеря «Тимуровец» в Бердске. Вся она покрыта ямами и колдобинами.

Эта дорога находится в ведении у Новосибирского района, и теперь после ремонта дорог в поселке Новом резко виден контраст, отметила на совещании чиновников 16 сентября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил вице-мэру по строительству и городскому хозяйству подготовить очередное письмо в администрацию Новосибирского района.

— Мы с Олегом Кращуком (управляющий Новым поселком, — прим. ред.) готовим третье или четвертое письмо. Я лично два выездных совещания проводил. Комфорт — это одно, безопасность — это другое. По этой дороге возят детей в школу, детские лагеря. Сейчас с учетом ливня дорогу подразмыло. Проблемность на этом участке есть на предмет безопасности. То что Новосибирский район планирует дорогу делать в этом году известно, и они вынуждены ее делать. Финансирование выделено. Сейчас конкурсная процедура идет, когда закончится, я не знаю. Мы повторим запрос и получим информацию, — подчеркнул Шестернин.

Мэр поручил контролировать ситуацию по состоянию дороги в «Тимуровец» Надежде Нятиной.