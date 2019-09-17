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Ямы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском

20:00 17.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дорога находится в ведении Новосибирского района, в этом году планируется ее ремонт.

Ямы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском
К детскому лагерю «Тимуровец» ведет разбитая дорога

Особые нарекания у водителей вызывает дорога, ведущая от поселка Нового до детского лагеря «Тимуровец» в Бердске. Вся она покрыта ямами и колдобинами.

Эта дорога находится в ведении у Новосибирского района, и теперь после ремонта дорог в поселке Новом резко виден контраст, отметила на совещании чиновников 16 сентября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил вице-мэру по строительству и городскому хозяйству подготовить очередное письмо в администрацию Новосибирского района.

— Мы с Олегом Кращуком (управляющий Новым поселком, — прим. ред.) готовим третье или четвертое письмо. Я лично два выездных совещания проводил. Комфорт — это одно, безопасность — это другое. По этой дороге возят детей в школу, детские лагеря. Сейчас с учетом ливня дорогу подразмыло. Проблемность на этом участке есть на предмет безопасности. То что Новосибирский район планирует дорогу делать в этом году известно, и они вынуждены ее делать. Финансирование выделено. Сейчас конкурсная процедура идет, когда закончится, я не знаю. Мы повторим запрос и получим информацию, — подчеркнул Шестернин.

Мэр поручил контролировать ситуацию по состоянию дороги в «Тимуровец» Надежде Нятиной.

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От редакции

Вам приходилось ездить по этой дороге?

Вадим, 17 сентября 2019 09:46
Да уж. Уже несколько лет эта проблема не решается. В прошлую пятницу пробил рваным краем ямы заднюю резину на колесе. Резину пришлось заменить, ремонту не пригодна. Хотя двигался аккуратно и каждую ямку на этой дороге вроде знал. Если записать движение по этой дороге на видеорегистратор, то мало чем оно будет отличаться от движения по разбомбленной дороге. Так и хочется ответственных за ее состояние привезти на эти ямы и голым задом по ним прокатить. Ведь по этой дороге не только жители "долины нищих" ездят,но и автобусы с детьми, люди за город на отдых едут, муниципальный общественный транспорт и маршрутки. Судя по предыдущим ремонтам, когда с машины просто в ямы асфальт сбрасывали и ручным инструментом утрамбовывали в дождь и слякоть, то не так и дорого этот "ямочный" ремонт бы обошелся. Но даже его не делают. Остается только опять губернатора на ближайший праздник в "Тимуровец" пригласить, пусть прокатится. Может дело сдвинется с "мертвой" точки.

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