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Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна

14:00 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности, их заявленный доход составлял 330 тыс. рублей в месяц.

Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна
Вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности высокооплачиваемая

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

За работу на этой должности предлагается зарплата в 430 тыс. рублей. Директор Рыбного союза Сергей Гудков, комментируя эти цифры, отметил, что механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тыс. рублей, а названная зарплата может быть оправдана только срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности, их заявленный доход составлял 330 тыс. рублей в месяц.

В 2018 году в тройку лидеров вырвались должности коммерческого директора на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов (его доход оценили в 420 тыс. рублей), гендиректора консалтинговой компании (400 тыс. рублей) и того же механика в отрасли рыбодобывающей промышленности (тогда его зарплату оценили в 400 тыс. рублей).

В пресс-службе Минтруда пояснили, что все вакансии были вывешены на портале «Работа в России» и откликнуться на них могут соискатели из любого региона страны.

Источник: Известия

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От редакции

Работа стоит таких денег?

аноним, 17 сентября 2019 14:07
даже директор Рыбного Союза...посчитал эти цифры бредом ))

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