Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон «Моя ласточка» «Курьер.Среда.Бердск»

Ведь вы же благодарны своему автомобилю? Ведь вы любите своего автомобилиста? Присылайте фото — вы и автомобиль, ваша семья и ваш автомобиль, ну и если уже очень стесняетесь — просто авто!

Фотомарафон «Моя ласточка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Моя ласточка», посвящаем его Дню автомобилистов, который отмечается 27 октября. Говорят, что в каждой семье бердчан уже есть по автомобилю. А значит, есть и автомобилисты, в том числе и автоледи.

Ведь вы же благодарны своему автомобилю? Ведь вы любите своего автомобилиста? Чего скрывать — сегодня авто не только роскошь, но и кормилец семьи! Присылайте фото — вы и автомобиль, ваша семья и ваш автомобиль, ну и если уже очень стесняетесь — просто авто!

Фотопроект «Моя ласточка» опубликуем в ноябре в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее своему автолюбителю.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя ласточка». Подпишите имена водителя и марку авто, по желанию – фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Моя ласточка» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 ноября 2019 года. Ждем!

Ласточка Ирины Шиповской