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Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон «Моя ласточка» «Курьер.Среда.Бердск»

21:08 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Ведь вы же благодарны своему автомобилю? Ведь вы любите своего автомобилиста? Присылайте фото — вы и автомобиль, ваша семья и ваш автомобиль, ну и если уже очень стесняетесь — просто авто! 

Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон Моя ласточка Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Моя ласточка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сюжет: Фотомарафоны
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон Моя ласточка Курьер.Среда.Бердск

Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон «Моя ласточка» «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Дорогие мои старики» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 50 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Моя ласточка», посвящаем его Дню автомобилистов, который отмечается 27 октября. Говорят, что в каждой семье бердчан уже есть по автомобилю. А значит, есть и автомобилисты, в том числе и автоледи.

Ведь вы же благодарны своему автомобилю? Ведь вы любите своего автомобилиста? Чего скрывать — сегодня авто не только роскошь, но и кормилец семьи! Присылайте фото — вы и автомобиль, ваша семья и ваш автомобиль, ну и если уже очень стесняетесь — просто авто!

Фотопроект «Моя ласточка» опубликуем в ноябре в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее своему автолюбителю.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя ласточка». Подпишите имена водителя и марку авто, по желанию –  фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Моя ласточка» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 ноября 2019 года. Ждем!

Ласточка Ирины Шиповской

Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон Моя ласточка Курьер.Среда.Бердск

Ласточка Ирины Шиповской

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От редакции

У вас сколько авто в семье?

Аноним, 16 сентября 2019 12:53
НВР: 1,5

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