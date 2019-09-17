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Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

17:40 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики
Сюжет: Фотомарафоны
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ждем фото первоклашек для публикации в газете «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 48 новостей

Август – пора подводить итоги урожая-2019. Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики. Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.
Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Урожай-2019».
На фото могут быть не только необычные овощи, но хозяева, то есть вы на даче).

Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.
А ближе к октябрю, как вы закончите все «полевые» работы – опубликуем фотомарафон отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 сентября 2019 года. Ждем!

Пара фотографий от Ольги Овсянниковой:
(остальные её фото для марафона можно посмотреть в альбоме нашей группы ВКонтакте)

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск» Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Вот такая наша дача! Разноцветьем ты полна. И приносишь нам удачу и здоровье нам даёшь. Урожай у нас богатый и диковинный порой. Удивляемся мы сами, удивляем и других. Поделиться мы решили и в редакцию пришли, урожай пока на фото еле, еле донесли…
Всем бердчанам желаем хорошего урожая! И пусть дача радует, укрепляет здоровье, пусть побольше будет цветов, по травке бегают и смеются дети, в тени под ветками деревьев сидят престарелые родители. И пусть у вас всё будет хорошо! Ольга ~Запрудное!!!

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Натюрморт с тыквой (Фото: Нарышкина Елена)

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Елизавета Зудова

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От редакции

Какой у вас урожай-2019?

Аноним, 16 августа 2019 20:01
фото красотень
!!!, 18 августа 2019 22:21
почему так поздно запускаете фотомарафон?-МЫ УЖЕ ПОЧТИ ВЕСЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ СЪЕЛИ!!!
так - еще же тыквы будут)и шашлыки) - редакция
!!!, 19 августа 2019 09:44
Спасибо,не подумал что шашлыки тоже относятся к богатому урожаю!А как насчёт наливочек и ничего?!
Аноним, 23 августа 2019 12:18
Неактуально! Куда актуальнее будет фото квитков с конскими ценами за месячную оплату ЖКХ, за квартиру в Бердске! Вот тут можно круглый год конкурсы проводить и отбоя от желающих точно не будет!!!
Аноним, 02 сентября 2019 22:05
Дак вот если есть огород, сфотографируй картошку и капусту, сколько там мешков вышло. Пусть у правительства пукан разорвет от злости.

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