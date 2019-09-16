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Цена нефти Brent подскочила до $69,91 за баррель после теракта в Саудовской Аравии

18:45 16.09.2019 Фото: pixabay.com
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По данным газеты The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника.

Цена нефти Brent подскочила до $69,91 за баррель после теракта в Саудовской Аравии
Нефть подорожала после атаки дронов на НПЗ

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель.

При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в $71,95 за баррель. Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $71 22 мая 2019 года.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 11,23% — до $61,79 за баррель, свидетельствовали данные торгов.

После скачка цена на нефть марки Brent вернулась к уровню в $67 за баррель. По данным на 01:50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent составляет $67,67 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне сообщений об ударах беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

По данным газеты The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника. По информации издания, атаки на предприятия Saudi Aramco сократили нефтедобычу на 5,7 млн баррелей в сутки.

Источник: ТАСС

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От редакции

Кто бомбил нефтяные объекты в СА?

Аноним, 16 сентября 2019 18:51
"Цена нефти Brent подскочила до $69,91 за баррель"

А где дикий рост стоимости рубля?
1, 17 сентября 2019 11:49
Удивительно когда реальность в твоей голове не соответствует действительности! Оказывается рубль напрямую не зависит от доллара.
1, 17 сентября 2019 11:49
Прошу прощения от нефти конечно же!
Аноним, 17 сентября 2019 10:32
НВР:
Тот, кому выгодно...

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