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Прокурор Лесосибирска сгорел на пожаре вместе с семью родственниками в Красноярске

18:30 16.09.2019 Фото: страница ГСУ СК России по Красноярскому краю во ВКонтакте
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Среди погибших четверо детей. Квартира выгорела дотла. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Прокурор Лесосибирска сгорел на пожаре вместе с семью родственниками в Красноярске
Прокурор Лесосибирска погиб при пожаре в Красноярске

Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов со своей семьей и семьей своей сестры погибли при пожаре в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В краевой прокуратуре, прокуратуре города и региональном главке СК пока не подтвердили эту информацию.
В ночь на понедельник в пятиэтажке на улице Гусарова вспыхнул пожар. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Основная версия причины пожара — короткое замыкание в старой электропроводке. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает РИА Новости.

По данным СМИ, Федорцов с семьей приехал в гости к красноярским родственникам. Все закончилось весьма трагически. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.

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