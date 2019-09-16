Прокурор Лесосибирска сгорел на пожаре вместе с семью родственниками в Красноярске

Прокурор Лесосибирска погиб при пожаре в Красноярске

Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов со своей семьей и семьей своей сестры погибли при пожаре в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В краевой прокуратуре, прокуратуре города и региональном главке СК пока не подтвердили эту информацию.

В ночь на понедельник в пятиэтажке на улице Гусарова вспыхнул пожар. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Основная версия причины пожара — короткое замыкание в старой электропроводке. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает РИА Новости.

По данным СМИ, Федорцов с семьей приехал в гости к красноярским родственникам. Все закончилось весьма трагически. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.