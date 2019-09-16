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Материнский капитал повысят до 466 тыс. рублей в 2020 году

18:00 16.09.2019 Фото: pixabay.com
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Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 млрд рублей на общее финансирование программы маткапитала, в том числе на возобновление индексации.

Материнский капитал повысят до 466 тыс. рублей в 2020 году

Размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8%

Размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тысячи рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в 2020 году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет проиндексирован и размер выдаваемых сертификатов и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей «, — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ.

Она добавила, что в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Хорошая помощь семьям?

1, 17 сентября 2019 10:29
До чего Путин страну довел!

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