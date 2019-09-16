По факту оскорбительной надписи в адрес Путина возбудила административное дело полиция Бердска

Исписавшего рампу на площади Горького оскорблениями пока не нашли. Начальник бердской полиции Владимир Соколов сообщил, что по расследованию этого дела «ведется активная работа».

Хулиганы написали оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске

Пока не найден написавший оскорбление в адрес Владимира Путина на рампе на площади Горького в Бердске. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил начальник полиции Бердска Владимир Соколов. Напомним, что оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии Бердска, об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» читатель Данил 29 августа и прислал фото. После фамилии главы государства было написано слово из трех букв. Спустя короткое время надпись оперативно замазали.

— Мы предпринимаем меры, чтобы найти злоумышленника. Дело возбуждено об административном правонарушении, разбираемся. Человек, свершивший преступление, пока не установлен, — рассказал Владимир Васильевич «Курьер. Среда. Бердск».

Он также рассказал, что проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели. Когда будет установлен человек, который сделал надпись на рампе, его привлекут по административному кодексу.

Также напомним, что вскоре после появления надписи, 5 сентября, с должности руководителя отдела по делам молодежи Бердска ушла Татьяна Лильбок. Она заявила, что ее уход никак не связан с надписью на рампе (рампы находятся в ведомстве ОДМ Бердска). Розыск написавших оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске находится на контроле областного главка МВД.