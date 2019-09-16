16.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

По факту оскорбительной надписи в адрес Путина возбудила административное дело полиция Бердска

18:05 16.09.2019, Алена Романцова Фото: предоставлено читателями "Курьер. Среда. Бердск"
4 0

Исписавшего рампу на площади Горького оскорблениями пока не нашли. Начальник бердской полиции Владимир Соколов сообщил, что по расследованию этого дела «ведется активная работа».

По факту оскорбительной надписи в адрес Путина возбудила административное дело полиция Бердска
Хулиганы написали оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске

Пока не найден написавший оскорбление в адрес  Владимира Путина на рампе на площади Горького в Бердске. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил начальник полиции Бердска Владимир Соколов. Напомним, что оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии Бердска, об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» читатель Данил 29 августа и прислал фото. После фамилии главы государства было написано слово из трех букв. Спустя короткое время надпись оперативно замазали.

— Мы предпринимаем меры, чтобы найти злоумышленника. Дело возбуждено об административном правонарушении, разбираемся. Человек, свершивший преступление, пока не установлен, — рассказал Владимир Васильевич «Курьер. Среда. Бердск».

Он также рассказал, что проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели. Когда будет установлен человек, который сделал надпись на рампе, его привлекут по административному кодексу.

Также напомним, что вскоре после появления надписи, 5 сентября, с должности руководителя отдела по делам молодежи Бердска ушла Татьяна Лильбок. Она заявила, что ее уход никак не связан с надписью на рампе (рампы находятся в ведомстве ОДМ Бердска). Розыск написавших оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске находится на контроле областного главка МВД.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут хулиганов?

Новый мэр, 16 сентября 2019 18:14
Точно госдеп
Аноним, 16 сентября 2019 18:26
Кто факты изложил на рампе, может и найдут, а вот в «активном поиске» где и кто наркотиками торгует - так и будут до конца дней своих ( ну не возбуждать же уголовное дело, в отношении сами знаете кого)
Аноним, 16 сентября 2019 19:37
Сроки пройдут, сделают отказной...
Agorodok, 16 сентября 2019 19:55
Видел фото Путина, увидел фото Татьяны.
Татьяну хочу.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загорелся после взрыва центр вирусологии "Вектор", где хранятся опасные штаммы, под Новосибирском 2
19:00 16-09-2019
Загорелся после взрыва центр вирусологии
БердскЛучший человек России-2010: Рост зарплат и предоставление квартир ликвидирует дефицит кадров в больницах 1
18:52 16-09-2019
Лучший человек России-2010: Рост зарплат и предоставление квартир ликвидирует дефицит кадров в больницах
Цена нефти Brent подскочила до $69,91 за баррель после теракта в Саудовской Аравии 1
18:45 16-09-2019
Цена нефти Brent подскочила до $69,91 за баррель после теракта в Саудовской Аравии
Прокурор Лесосибирска сгорел на пожаре вместе с семью родственниками в Красноярске
18:30 16-09-2019