Главное в квартире - мебель

Корпусная мебель бывает как прямого назначения (мебель для прихожей, гостиной, детской, спальни), так и универсальной (разнообразные этажерки, подставки, столики, уместные в интерьере любого помещения). Необходимые модули можно выбрать из свободных наборов в любом размере, назначении и стиле и рационально организовать пространство, не нанося ущерба изначальному оформлению интерьера.



По функциональности мебель можно разделить:

• для хранения - разнообразные многофункциональные шкафы, комоды, тумбы, полки;

• для сидения и лежания - табуреты, стулья, банкетки, кресла, кушетки, диваны, кровати, кресла-качалки, кресла-кровати, диван-кровати, шезлонги;

• для приема пищи и работы - обеденные, сервировочные, компьютерные, письменные, туалетные, журнальные столы.



По конструкции:

• сборно-универсальные модели, то есть допускающие ее разборку и сборку несколько раз;

• неразборные, имеющие соединения неразъемного типа;

• секционные, состоящие из нескольких модулей, которые устанавливаются рядом или друг на друга;

• встроенные;

• трансформируемые, способные менять свои размеры и функциональное назначение путем изменения деталей;

• плетеные, в состав которых входят детали, изготовленные плетением

