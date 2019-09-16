Главное в квартире - мебель
Сегодня корпусная мебель отличается огромным разнообразием форм, материалов, стилей, позволяющих создать обстановку своей мечты
Корпусная мебель бывает как прямого назначения (мебель для прихожей, гостиной, детской, спальни), так и универсальной (разнообразные этажерки, подставки, столики, уместные в интерьере любого помещения). Необходимые модули можно выбрать из свободных наборов в любом размере, назначении и стиле и рационально организовать пространство, не нанося ущерба изначальному оформлению интерьера.
По функциональности мебель можно разделить:
• для хранения - разнообразные многофункциональные шкафы, комоды, тумбы, полки;
• для сидения и лежания - табуреты, стулья, банкетки, кресла, кушетки, диваны, кровати, кресла-качалки, кресла-кровати, диван-кровати, шезлонги;
• для приема пищи и работы - обеденные, сервировочные, компьютерные, письменные, туалетные, журнальные столы.
По конструкции:
• сборно-универсальные модели, то есть допускающие ее разборку и сборку несколько раз;
• неразборные, имеющие соединения неразъемного типа;
• секционные, состоящие из нескольких модулей, которые устанавливаются рядом или друг на друга;
• встроенные;
• трансформируемые, способные менять свои размеры и функциональное назначение путем изменения деталей;
• плетеные, в состав которых входят детали, изготовленные плетением
По функциональности мебель можно разделить:
• для хранения - разнообразные многофункциональные шкафы, комоды, тумбы, полки;
• для сидения и лежания - табуреты, стулья, банкетки, кресла, кушетки, диваны, кровати, кресла-качалки, кресла-кровати, диван-кровати, шезлонги;
• для приема пищи и работы - обеденные, сервировочные, компьютерные, письменные, туалетные, журнальные столы.
По конструкции:
• сборно-универсальные модели, то есть допускающие ее разборку и сборку несколько раз;
• неразборные, имеющие соединения неразъемного типа;
• секционные, состоящие из нескольких модулей, которые устанавливаются рядом или друг на друга;
• встроенные;
• трансформируемые, способные менять свои размеры и функциональное назначение путем изменения деталей;
• плетеные, в состав которых входят детали, изготовленные плетением
Самый популярный материал
Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) - самый распространенный материал для производства корпусной мебели. Обстановка, выполненная из этого материала, проста в эксплуатации и долговечна. Большой плюс - ее небольшая цена. Разнообразие расцветок и дизайна позволяет сделать жилище функциональным и стильным.
Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) - самый распространенный материал для производства корпусной мебели. Обстановка, выполненная из этого материала, проста в эксплуатации и долговечна. Большой плюс - ее небольшая цена. Разнообразие расцветок и дизайна позволяет сделать жилище функциональным и стильным.
Корпусная мебель на заказ
Мебель, сделанная по индивидуальному проекту, - это хорошее соотношение цены и качества и возможность производства мебели любых размеров и дизайна. Приобретая мебель на заказ, вы обустраиваете свой дом практичными и компактными мебельными конструкциями, используя каждый сантиметр с пользой.
Мебель, сделанная по индивидуальному проекту, - это хорошее соотношение цены и качества и возможность производства мебели любых размеров и дизайна. Приобретая мебель на заказ, вы обустраиваете свой дом практичными и компактными мебельными конструкциями, используя каждый сантиметр с пользой.
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Кухня - инвестиция на долгие годы
Современную квартиру невозможно представить без стильной и многофункциональной кухни.
Модное решение для кухни - противоположности между нижними и верхними кухонными шкафами в одной кухне.
Это относится не к цвету, а к использованию разных фактур. Так, верхние шкафы могут быть выполнены из молочного пластика. Нижние - из ламинированного шпона.
На этапе проектирования вы должны учесть баланс между эстетикой и функциональностью. Важна эргономика: скрытые ручки по принципу «нажал-открыл», поворотно-выдвижные механизмы.
Кухня для вас станет местом, где не просто готовят пищу, а отдыхают душой! В такой кухне вам будет приятно обсуждать последние новости с домочадцами, встречать праздники и принимать гостей.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com