Куда и кем пойти
работать в Бердске
работать в Бердске
Мир профессий не является статичным: каждый день появляются новые и новые специальности, а старые становятся неактуальными. Поэтому тот, кто ищет работу, обязательно ее найдет из множества, которое ему предоставлено
На сегодняшний день на рынке труда существует более 40 тысяч различных специальностей и профессий. Человек сам по себе не может производить все то, что может понадобиться для жизни. Все люди в мире пользуются результатами чьего-либо труда. Такие взаимоотношения возникли в процессе развития и становления общества.
Сложности в поиске работы могут вызвать лишь некоторые регионы страны, где плохо развита инфраструктура и отсутствует хорошая система коммуникации. Как правило, в таких населенных пунктах проживают неработоспособные граждане. В остальных случаях работа рано или поздно находится соискателем.
Бердск занимает второе место по численности населения среди городов Новосибирской области. Этот город является одним из молодых вследствие переноса построек из-за строительства Новосибирского водохранилища. Самым старым зданиям насчитывается всего 63 года. Это говорит о том, что молодой город Бердск не стоит на месте и развивается по сей день, а значит, ему нужны новые люди и новые кадры.
Сложности в поиске работы могут вызвать лишь некоторые регионы страны, где плохо развита инфраструктура и отсутствует хорошая система коммуникации. Как правило, в таких населенных пунктах проживают неработоспособные граждане. В остальных случаях работа рано или поздно находится соискателем.
Бердск занимает второе место по численности населения среди городов Новосибирской области. Этот город является одним из молодых вследствие переноса построек из-за строительства Новосибирского водохранилища. Самым старым зданиям насчитывается всего 63 года. Это говорит о том, что молодой город Бердск не стоит на месте и развивается по сей день, а значит, ему нужны новые люди и новые кадры.
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Быть полезным
В настоящее время в Бердске идет активное строительство жилых домов и целых микрорайонов. Поэтому человек, ищущий здесь работу, может найти себя в сфере благоустройства города.
Требуются архитекторы-проектировщики, которые смогут сделать чертеж зданий, разработать их визуальный макет, составить технологическую карту и запустить проект в работу. Востребованы и мастера строительных, монтажных и отделочных работ. Специалист этой области должен сам уметь выполнять все работы, чтобы грамотно руководить бригадой. Помимо основных навыков, к мастеру предъявляются требования в части отличных коммуникативных навыков. Ведь к каждому рабочему из бригады порою нужен свой индивидуальный подход. Большим спросом на рынке труда пользуются электрики и сантехники, без которых ни одно помещение не будет пригодным для жилья.
В Бердске также, помимо строительства, располагаются различные производственные и промышленные предприятия. Самое крупное - Бердский электромеханический завод, производящий различные изделия и устройства для космического приборостроения. Предприятие входит в Федеральное Космическое Агентство. Производство такой продукции нуждается в механиках. Механик должен знать математику, физику, химию и прочие точные науки. Специалисты в этой области занимаются проектированием роботов, крупных рабочих механизмов и машин для строительства. Механики должны обладать хорошей фантазией, чтобы разрабатывать и придумывать новые способы воплощения производственных мощностей в реальность.
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Где получить образование?
В городе хорошо развита сфера услуг и обслуживания населения. Поэтому соискатели могут найти себя в области продаж, ресторанного бизнеса и работе в гостинично-развлекательных комплексах. В Бердске на набережной Оби располагается филиал Российского универсального коммерческого банка «Совкомбанк». В настоящее время в компанию требуется около 15 различных специалистов. По данным сайта Hh.ru в Бердске открыто почти 3 000 вакансий. Среди них особо выделены менеджеры, руководители, кассиры, водители, операторы и помощники. Нужны люди и на подработку, актуальны профессии преподавателя. Открытым остается вопрос, на кого пойти учиться для вчерашних школьников-выпускников. В Бердске есть несколько учебных заведений: два колледжа и один техникум.
Так, в Бердском электромеханическом техникуме обучают технологии машиностроения, техническому обслуживанию и эксплуатации, как оборудования, так и целых жилых домов, учат на мастеров и управленцев, а также на фрезеровщиков-универсалов.
В Бердском политехническом колледже абитуриенты могут найти себя в конструировании, моделировании и технологии швейных изделий; аналитическом контроле качества химических соединений; в туризме и коммерции; в технологии продукции пищевого питания и строительстве.
В Бердском политехническом колледже абитуриенты могут найти себя в конструировании, моделировании и технологии швейных изделий; аналитическом контроле качества химических соединений; в туризме и коммерции; в технологии продукции пищевого питания и строительстве.
Бердский медицинский колледж обучает сестринскому делу и работе фельдшера. Такие рабочие профессии были, есть и всегда будут востребованы вне зависимости от экономического положения страны и популярности той или иной профессии, поскольку они напрямую связаны с жизнеобеспечением людей и комфортной городской средой.
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