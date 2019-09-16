По каким причинам могут забрать дачу?

При этом лишение права собственности за неуплату возможно только в случаях, предусмотренных законом. Изъятие земельного участ­ка в пользу СНТ является незаконным.

Штраф от 20 до 50 тыс. руб. предусмотрен в случае невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению

Нынешнее лето выдалось беспокойным: в Интернете появлялись правдивые и фальшивые новости о наказании для дачника в виде лишения имущества. Попробуем разобраться, по каким причинам можно на самом деле остаться без нажитого добра.

Причина № 1. Нецелевое использование участка

— 1 июня 2019 года вступили в законную силу поправки к ст. 284 Гражданского кодекса РФ «Изъятие земельного участка, который не используется по целевому назначению», — рассказывает председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. — Статья позволяет изымать земельный надел у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение 3 лет, за исключением некоторых обстоятельств.

В последнее время граждан стали чаще штрафовать за заброшенные земельные участки. Так, на днях Свердловский областной суд вынес постановление в отношении собственника, на даче которого не проводились строительные работы. Во время выездной проверки было установлено, что на участке площадью 10 соток, предназначенном для жилищного или иного строительства, земля не используется по назначению в течение 3 лет: на даче не было никаких признаков ведения строительных работ.

Суд постановил назначить собственнику штраф в размере 32 тыс. 861 руб. (ст. 8.8 КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению»). Ответчик подал апелляцию в вышестоящий суд, но опротестовать решение ему не удалось.

Следует отметить, что максимальный штраф для физических лиц, предусмотренный этой статьёй, составляет 50 тыс. руб. или 1,5% кадастровой стоимости объекта (если она установлена).

Штраф от 20 до 50 тыс. руб. предусмотрен в случае невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Причина № 2. Расширение аэропорта, прокладывание магистралей

Лишиться земельного участка можно по причине изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. Например, аэропорт расширяют, автомобильную или железнодорожную магистраль прокладывают, увеличивают площадь земли населённого пункта для жилищного строительства и т. д.

В этом случае правообладателям и собственникам земельных участков положено возмещение по рыночной стоимости земли и имущества. Это закреплено в Земельном кодексе РФ (ст. 56.8). Размер возмещения и рыночная стоимость изымаемых участков определяются в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Причина № 3. Возникновение задолженности

— Если у члена садоводческого некоммерческого товарищества возникла задолженность по уплате взносов и он не хочет погашать её добровольно, то вопрос решается через суд, — комментирует юрист Марина Свиридова. — Иск против неплательщика может подать либо председатель СНТ, либо любое лицо, которого он на это уполномочит выданной доверенностью.

Если возникает задолженность по уплате взносов, то вопросы с ней решаются в рамках Гражданского кодекса и внутренних документов СНТ. При этом лишение права собственности возможно только в случаях, предусмотренных законом. Изъятие земельного участ­ка в пользу СНТ является незаконным. Кредитор (в данном случае — СНТ) может обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность, получить исполнительный лист, и в рамках исполнительного производства судебный пристав наложит арест на земельный участок. В предусмотренных законом случаях данный участок выставляют на торги для погашения задолженности. При проведении торгов по имуществу должник СНТ может участвовать в них так же, как и любой другой человек или организация.

Причина № 4. Самозахват или самострой

— В ст. 7.1 КоАП «Самовольное занятие земельного участка» уточнён размер штрафов, — говорит руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова. — Он составляет от 5 до 200 тыс. руб. и зависит от статуса нарушителя. Им могут быть гражданин, должностное или юридическое лицо.

Кроме того, нарушитель вынужден будет вернуться в границы участка, которым он владеет (они указаны в генеральном плане территории товарищества).

Инвентаризационная комиссия, выявившая такое нарушение, запрашивает у собственника этого участка официальные документы на право владения. Как правило, это постановление главы муниципалитета о выделении данному человеку этого земельного участка. Оперативно выйти на связь с собственником невозможно? Председатель СНТ вправе обратиться в администрацию с этим вопросом. Если документ есть, значит, человек владеет участком на законных основаниях. Документ отсутствует — налицо факт самозахвата или самостроя.

Причина № 5. Сорняки и мусор

— В начале лета Минэкономразвития России выступило с инициативой, подготовило законопроект, в котором было предусмотрено лишение частной собственности (сада или огорода) за захламление участков, — поясняет заместитель председателя Союза садоводов России Юрий Шалыганов. — Законопроект подразумевал изъятие земельных наделов за нарушение противопожарных норм.

Однако Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не одобрил такую инициативу. Так, концепция проекта противоречит Конституции РФ, поскольку не обеспечивает гарантии охраны собственности законом.

Источник: Аргументы и Факты