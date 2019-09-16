Социальный камуфляж: Девочек с аутизмом сложнее распознать, чем мальчиков

К специфическим признакам аутизма относятся неспособность обсуждать свои чувства или переживания других людей, стремление оставаться в одиночестве, избегать контакта глазами, а также повторяющееся поведение.

Женщина с аутизмом наблюдает за другими женщинами или девочками, являющимися популярными в своих коллективах, после чего копирует их мимику, жесты и даже одежду

В этом им помогает так называемый социальный камуфляж, как показало исследование. Именно подобного рода явление затрудняет своевременную диагностику аутизма среди представительниц женского пола.

Статистика показывает, что у девочек аутизм диагностируют реже, чем у мальчиков, и теперь ученые из Университета Варвика выяснили, почему так происходит. Они установили, что женщинам удаётся камуфлировать или скрывать аутизм гораздо лучше, чем мужчинам. Исследователи говорят о феномене под названием социальный камуфляж. Оказывается, женщины гораздо лучше владеют этим оружием, чем мужчины. В частности, женщины с аутизмом чаще вступают в контакт глазами и реже проявляют другие характерные симптомы аутизма вроде повторяющегося поведения.

Как полагают исследователи, социальные камуфляж в целом проистекает из более развитых способностей женщин подражать другим людям, не имеющим аутизма. Так, женщина с аутизмом наблюдает за другими женщинами или девочками, являющимися популярными в своих коллективах, после чего копирует их мимику, жесты и даже одежду. Тем самым и проявляется так называемый социальный камуфляж, который затрудняет своевременную диагностику аутизма.

Люди с аутизмом сталкиваются с проблемами при выражении социальных эмоций и проявлении коммуникационных навыков, которые обычно вырабатываются до наступления трех лет. К специфическим признакам аутизма относятся резкая реакции на непривычные запахи, вкусы, образы, ощущения и звуки, нежелание и неспособность менять привычную рутину дел, неспособность повторять произнесенные в их адрес слова, проблемы с выражением собственных желаний словами или действиями, неспособность обсуждать свои чувства или переживания других людей, стремление оставаться в одиночестве, избегать контакта глазами, а также повторяющееся поведение.

Источник: МедикФорум