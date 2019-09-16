Покойник шевелит руками: Почему тело умершего двигается?

движения конечностей у наблюдаемых трупов связаны с процессом разложения

После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени. Заявление об этом прозвучало со стороны ученых Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (AFTER).

Центр AFTER известен своими исследованиями в области посмертной активности человеческих организмов. Одна из его сотрудниц, Элисон Уилсон, проводила эксперимент: в течение 17 месяцев она регулярно фотографировала трупы, отслеживая все изменения в их виде. Таким образом ученый получила доказательства того, что человеческое тело обладает способностью двигаться после смерти.

«Мы обнаружили, что руки двигались очень значительно. Сначала имело место их расположение рядом с телом, но со временем они оказывались все дальше от боков», — рассказала доктор Уилсон в интервью ABC News.

По словам исследователя, движения конечностей у наблюдаемых трупов связаны с процессом разложения: тело при этом мумифицируется, его связки высыхают, что и заставляет отдельные его части отклоняться в разные стороны от корпуса. Уилсон отметила, что полученные ею данные могут быть очень полезными для работы полиции. Знание особенностей двигательной активности у человеческих тел после смерти помогает точнее оценивать время смерти и уменьшает вероятность установки неправильной причины гибели или места происшествия.

Источник: МедикФорум