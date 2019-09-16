Лучший человек России-2010: Рост зарплат и предоставление квартир ликвидирует дефицит кадров в больницах

Врач-терапевт Людмила Городницына из Бердска считает, что через 100 лет в наших поликлиниках не будет очередей и для каждого человека будет возможным пройти обследование — бесплатно!

Людмила Городницына рассказывает, что в последнее время стало больше онкологии

Людмила Городницына работает врачом-терапевтом около 50 лет. В 2010 году она стала «Лучшим человеком России», в 2019-м занесена на городскую Доску почета Бердска.

Людмила Александровна решила стать врачом, потому что ее мама работала в больнице. Она часто приходила к ней, и ей тоже захотелось спасать людей. После окончания Новосибирского медицинского института устроилась в городскую поликлинику №1, где работает до сих пор — 46 лет. Сначала работала в подростковом кабинете, потом перешла на участок. Раньше он был №6, сейчас №10 и 11.

С мнением, что все болезни от стрессов, врач полностью согласна. От каждого человека зависит, будет он здоровым или нет. Но человек не всесилен.

— Человек должен заботиться о своем здоровье и понимать, что нужно вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем, не курить, не есть жирную пищу, заниматься спортом, бегом, ходьбой, плаванием. Если вы заболели, то обращаться к врачу, не затягивать, — рассуждает героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

В последнее время стало больше онкологии, причем даже у молодых. Медик связывает это с неблагоприятной экологией и употреблением некачественных продуктов:

— Взять, к примеру, мясные продукты. Сейчас все мясо выращено на антибиотиках. Но это не повод отказываться от него совсем. Я против вегетарианства, особенно в отношении детей. Белок — это строительный материал, который необходим для построения и развития организма.

По мнению бердского терапевта, на прием в больницу больше приходит женщины.

— Представительницы слабого пола о себе больше заботятся. Мужчины такой народ, что пока жареный петух их в одно место не клюнет, не придут к врачу, — убеждена терапевт.

Через 100 лет в бердских больницах не будет очередей

В осенний период простуд врач советует употреблять витамины, фрукты. Особое внимание следует обратить на витамин С, поэтому сделать акцент на цитрусовых. Если заболели, обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

— Если вы хотите меньше болеть зимой, закаляйтесь летом. Обливайтесь прохладной водой. Рациональное питание — краеугольный камень хорошего самочувствия в любое время года. Питание должно быть сбалансированным. И позаботьтесь о психическом здоровье, — советует Людмила Александровна.

За почти 50 лет медицина шагнула далеко вперед. Появились новые методы обследования, которые позволяют распознать болезнь на ранней стадии. Когда она пришла работать врачом, еще не было УЗИ. Сейчас компьютерная томография, развернутая биохимия. Но самое страшное в медицине — это дефицит кадров. Из-за этого люди просто не могут попасть к доктору. Врачам приходится вести по несколько участков, чтобы помочь людям.

— Бывает очень грустно, когда ты не можешь помочь человеку, но самое большое счастье, что человек приходил больной и несчастный, а спустя время — здоровый. Молодежь не идет к нам работать, потому что зарплата низкая. Если бы подняли зарплату и давали квартиры, как это было раньше, больницы были бы укомплектованы. Я получила квартиру, через два года работы, — поделилась героиня.

Людмила Городницына родилась в старом Бердске. У нее двое детей, четверо внуков. В свободное время бердчанка общается с подругами, при работе по 12 часов в сутки его остается совсем немного.

— Я думаю, лет через 100 в наших больницах не будет очередей. В поликлинике врач будет сидеть спокойно, разговаривать с больным и для каждого человека станет возможным пройти обследование — бесплатно! Не так как сейчас, один сидит, другой заходит, третий в дверь ломится, — предполагает Людмила Городницына.

Автор видео Елена Белоусова

