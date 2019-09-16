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Потратят 91 млн рублей на реконструкцию детского лагеря им. Нахимова в Бердске

17:30 16.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Еще 99 млн рублей выделено на сохранение имущества других бердских загородных лагерей.

Потратят 91 млн рублей на реконструкцию детского лагеря им. Нахимова в Бердске
Около 12 000 детей отдохнули в загородных лагерях на территории Бердска

Выделены средства на реконструкцию детского оздоровительного лагеря им. Нахимова в Бердске. Он с 2017 года не принимает детей, так как находится на ремонте.

— На сегодняшний день отработана проектно-сметная документация по лагерю им. Нахимова. Запрошено финансирование на следующие три года. Нам его подтверждают. Для нас необходимо сохранить тот комплекс, который на сегодняшний день есть, реконструировать его. Чтобы уже в следующем году зайти на оздоровительную компанию. Это касается только одного лагеря. Но мы хотим также сохранить наше имущество, которое у нас есть в других лагерях. Это касается «Орбиты» и лагеря им. Дубинина, — сообщил на совещании чиновников 16 сентября вице мэр по социальной политике Сергей Носов.

На реконструкцию лагеря им. Нахимова планируется получить 91 млн рублей, еще 99 млн — на содержание того имущества, которое есть, отметил вице-мэр.

— Изменяются требования в законодательстве по отдыху детей. Это изменения требований по пожарной безопасности, санитарным корпусам, столовым. Поэтому мы идем в ногу со временем, для того, чтобы все это решать, — пояснил Носов.

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