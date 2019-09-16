Копить деньги начинают с дохода в 35 тыс. рублей начинает большинство россиян

59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование. Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно».

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Россияне, которые не имеют никаких сбережений, — а таких большинство — готовы начать копить при доходе от 35 тыс. руб. на члена семьи, показал опрос СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Это больше дохода среднего россиянина.

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц.

Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке провел научно-технический центр «Перспектива» в июле 2019 года.

59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование. Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно»: откладывают с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников. Остальные 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии.

Более половины россиян, которые копят средства, сберегают небольшую долю дохода: 39,5% — от 5 до 10% ежемесячного дохода, 28,3% — меньше 5%. Накопленные суммы у 35% опрошенных соответствуют двум—пяти их ежемесячным окладам, еще 13% сберегли суммы, соответствующие 6—12 ежемесячным окладам, и 5% накопили более 12 окладов.

Среди тех, кто не копит, 27% респондентов, чтобы начать сберегать, нуждаются в доходе от 45 тыс. до 55 тыс. руб. на члена семьи, еще 21% готовы начать откладывать при доходе 55 тыс. руб. на члена семьи, 17% — 35–45 тыс. руб. При этом 11% россиян готовы откладывать и при доходе от 15 тыс. до 25 тыс. руб. на члена семьи, 2% — при доходе от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

59% опрошенных откладывают наличные рубли, и 30% копят на депозите. В валюте копят 5,4%, доли открытых индивидуальных инвестсчетов, вложений в биржевые инструменты (ПИФы, акции и облигации), а также полисов страхования жизни составляют менее 1% каждая. Инвестиционные продукты пока готова использовать лишь наименее консервативная часть населения, констатировал начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса «Открытия» Александр Бородкин. У российского финансового рынка стартовая точка для роста «почти нулевая», говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов: «Любое движение вверх будет, что называется, rocketjump, даже на умеренных объемах».

Источник: РБК