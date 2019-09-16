Жириновский: американизацию Украины остановят российские паспорта

По мнению лидера ЛДПР, если не останется граждан с украинскими паспортами, это будет ее «достойный конец».

Жириновский предложил выдавать всем украинцам российские паспорта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

По мнению политика, помешать этому процессу может только выдача российских паспортов, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей страны.

«В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — написал он у себя в Telegram-канале.

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. По словам президента, этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблем для украинских властей, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Менее чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. По состоянию на начало сентября российские паспорта получили более 15 тысяч жителей ДНР.

Источник: РИА Новости