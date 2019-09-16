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Патриарх Кирилл закрыл тему разделения РПЦ за рубежом

12:15 16.09.2019 Фото: pixabay.com
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Архиепископ Иоанн обратился к главе Русской православной церкви с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. РПЦ разделилась после революции 1917 года.

Патриарх Кирилл закрыл тему разделения РПЦ за рубежом
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта

Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе («Русский экзархат») архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«И то, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому. — Прим. ред.), помогает понять, что это воссоединение — навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», — сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.

«Это не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа», — отметил патриарх в воскресной проповеди.

Архиепископ Иоанн в субботу обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. Священный синод РПЦ в тот же день утвердил это прошение. Ранее Константинопольский патриархат, в состав которого несколько десятилетий входила архиепископия, упразднил ее статус.

Как напомнил патриарх, в результате событий революции и гражданской войны в России разделилась и Русская православная церковь. Те, кто эмигрировал, создали Русскую зарубежную церковь с центром в Сремских Карловцах в Сербии. Но была и другая группа православных в эмиграции, которые группировались вокруг митрополита Евлогия, назначенного Синодом в Париж.

«И вот эта эмиграция, осевшая в Сербии, и эмиграция парижская отражали в себе те политические противоречия, которые и привели к революции Россию. Это были политические расхождения, но они разделили русскую эмиграцию… Те чада Русской православной церкви, которые сохраняли связь с Москвой, составляли как бы третью часть, третью общину этой русской эмиграции. Нашей заветной мечтой было объединение всей русской эмиграции, объединение Русской церкви за пределами России», — отметил предстоятель РПЦ.

В 2007 году Русская зарубежная церковь, представлявшая одну из частей эмиграции, воссоединилась с Русской православной церковью, торжественный акт тогда был подписан в храме Христа Спасителя. Те же православные, которые имели своим духовным, епархиальным центром Париж, а своим правящим архиереем митрополита Евлогия, еще в советское время оказались в юрисдикции Константинопольского патриархата, которая сохранялась до последнего времени.

Источник: РИА Новости

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