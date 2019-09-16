Патриарх Кирилл закрыл тему разделения РПЦ за рубежом

Архиепископ Иоанн обратился к главе Русской православной церкви с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. РПЦ разделилась после революции 1917 года.

Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта

Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе («Русский экзархат») архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«И то, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому. — Прим. ред.), помогает понять, что это воссоединение — навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», — сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.

«Это не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа», — отметил патриарх в воскресной проповеди.

Архиепископ Иоанн в субботу обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. Священный синод РПЦ в тот же день утвердил это прошение. Ранее Константинопольский патриархат, в состав которого несколько десятилетий входила архиепископия, упразднил ее статус.

Как напомнил патриарх, в результате событий революции и гражданской войны в России разделилась и Русская православная церковь. Те, кто эмигрировал, создали Русскую зарубежную церковь с центром в Сремских Карловцах в Сербии. Но была и другая группа православных в эмиграции, которые группировались вокруг митрополита Евлогия, назначенного Синодом в Париж.

«И вот эта эмиграция, осевшая в Сербии, и эмиграция парижская отражали в себе те политические противоречия, которые и привели к революции Россию. Это были политические расхождения, но они разделили русскую эмиграцию… Те чада Русской православной церкви, которые сохраняли связь с Москвой, составляли как бы третью часть, третью общину этой русской эмиграции. Нашей заветной мечтой было объединение всей русской эмиграции, объединение Русской церкви за пределами России», — отметил предстоятель РПЦ.

В 2007 году Русская зарубежная церковь, представлявшая одну из частей эмиграции, воссоединилась с Русской православной церковью, торжественный акт тогда был подписан в храме Христа Спасителя. Те же православные, которые имели своим духовным, епархиальным центром Париж, а своим правящим архиереем митрополита Евлогия, еще в советское время оказались в юрисдикции Константинопольского патриархата, которая сохранялась до последнего времени.

Источник: РИА Новости