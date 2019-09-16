73 мужчины-учителя из 741 педагога преподают в школах Бердска

Учителей в возрасте выше 50 лет — 32% работает в школах Бердска

Началась третья неделя нового учебного года. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, сколько учителей и какого возраста работают в школах Бердска.

— Учителей до 30 лет — 14%, учителей в возрасте 30-40 лет — 21%, учителей в возрасте 40-50 лет — 28%, учителей в возрасте 50 лет — 32%, — сообщили в бердском управлении образования.

В школах Бердска работают заслуженные учителя. В школе №11 трудится «Заслуженный педагог Красноярского края» Валентина Глушкова, Людмила Сергеева «Заслуженный учитель Республики Казахстан», отметила начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова.

Мужчин-учителей в школах Бердска работает 73 человека. Преподаватель истории Михаил Шабанов в интервью «Курьер. Среда. Бердск» признался, что мужчины должны работать в школах:

— Мужчин не хватает в школах очень сильно. Но я не единственный мужчина в школе, и я этому рад. В нашей школе два учителя физкультуры, два учителя технологии, учитель ОБЖ. Мужчина в школе — это другое, чем женщина, со мной в этом согласятся многие преподаватели и дети. В школе должен чувствоваться стержень, без этого никак. Особенно в таких предметах, как история, там должно быть много мужчин. Последняя тенденция такова, что число мужчин в школах прибавляется.

По мнению учителя истории из школы №4 Данилы Носкова, учитель — бесполое существо. В идеале в школе должны быть и мужчины, и женщины, считает педагог: для мальчиков — авторитет мужчина, для девушек — женщина.