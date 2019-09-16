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Как вырастут зарплаты бюджетников в 2019 году?

13:25 16.09.2019 Фото: pixabay.com
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Регионам в 2019-2021 годах на это выделят из федерального бюджета по сто миллиардов рублей ежегодно.
Зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах, проиндексируют с 1 октября 2020 года на 3,8%.

Как вырастут зарплаты бюджетников в 2019 году?
Зарплаты должны расти, но не растут, как хотелось бы

Соотношение зарплат бюджетников (врачей, учителей, соцработники), упомянутых в майских указах президента, и средних зарплат в регионах сохранится в следующем году, и правительство будет контролировать, чтобы не было нарушений в этой части. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Голикова уточнила, что регионам в 2019-2021 годах на это выделят из федерального бюджета по сто миллиардов рублей ежегодно.

Зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах, проиндексируют с 1 октября 2020 года на 3,8%.

МРОТ с 1 января, согласно законопроекту Минтруда, составит 12 130 рублей.

Источник: РГ

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