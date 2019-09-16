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Какие позы вредны для сна?

13:08 16.09.2019 Фото: Pixabay
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По-настоящему важно отдыхать не в определенное время суток, а «набирать» за сутки достаточное количество часов.

Какие позы вредны для сна?
Самая полезная поза для сна- на спине

Самая полезная для человеческого организма поза для сна — на спине, а вот любителям восстанавливать силы на боку и на животе стоит задуматься о возможных побочных последствиях. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Республики Крым Валерий Садовой.
— Поза «на боку» вредна для позвоночника, а «на животе» повышает внутрибрюшное давление, — объяснил Валерий Садовой. — А вот сидя спать еще опаснее. Эта поза плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом.

Также Садовой отнес к числу мифов распространенное представление, будто час дневного сна равноценен двум часам ночного.

— Дневной сон — это поведенческий стереотип, — считает кардилолог. — По-настоящему важно отдыхать не в определенное время суток, а «набирать» за сутки достаточное количество часов. Если человек с детства привык отдыхать днем, то во взрослой жизни ему будет это необходимо. Но, к сожалению, многие люди не могут позволить себе отдыхать днем. Восьмичасовой отдых — вот, что действительно доступно и рекомендовано.

В то же время дневной сон действительно положительно влияет на здоровье и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: РГ

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