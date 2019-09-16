Песня Queen «Богемская рапсодия» вошла в программу «Культурный норматив школьника»

Также в список рекомендуемой для изучения старшеклассников музыки попали Nirvana с песней «Smells like teen spirit», Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».

Брайан Мэй

Музыкальная композиция «Богемская рапсодия» Queen вошла в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника», сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте Министерства культуры РФ.

Для школьников будет утвержден специальный список произведений, рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Целью проекта является определение произведений, которые считаются лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Из представленных перечней школьники самостоятельно будут выбирать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра, эпохи и т. д. Содержание норматива определено количеством посещений учреждений культуры, освоенных произведений и компетенциями.

«В рекомендуемый перечень произведений для 9-11 классов по направлению «Зарубежная музыка» вошла композиция группы Queen «Bohemian rhapsody», — говорится в материале. Также в список рекомендуемой для изучения старшеклассников музыки попали Nirvana с песней «Smells like teen spirit», Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».

Механизмы реализации культурного норматива

Министерство культуры также представило методические рекомендации по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника».

«Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, формы проверки знаний, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников. Данный документ определяет объем необходимых для молодых людей знаний и представлений об отечественной и мировой культуре, а также дает направления максимального личностного культурного развития каждого школьника в вариативной форме», — говорится в документе.

Разработчики проекта подчеркивают, что в рамках программы школьники познакомятся с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры. Принципиальным условием реализации проекта является добровольность участия.

Содержание норматива состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Согласно документу, оценивать уровень выполнения нормативов будут по количеству посещений учреждений культуры, количеству прочитанных школьником произведений и степени сформированности компетенций.

В рамках проекта для школьников были составлены специальные списки театральных постановок, литературных, художественных и музыкальных произведений, фильмов, архитектурных объектов и произведений народного творчества. В этот перечень, например, вошли анимационные фильмы: «Моя любовь» (реж. Александр Петров), «Бременские музыканты» (Инесса Ковалевская); фильмы: «Неоконченная пьеса для механического пианино» (Никита Михалков), «На западном фронте без перемен» (Льюис Майлстоун), «Укрощение строптивой» (Франко Дзеффирелли); литературные произведения: «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери), «Гарантийные человечки» (Эдуард Успенский), «Портрет Дориана Грея» (Оскар Уайльд).

Школьники, достигшие успеха в проекте, будут получать различные бонусы, например, смогут поехать на губернаторскую елку или встретиться известными деятелями культуры, а также посетить творческие смены в лагерях «Артек» и «Орленок».

О программе

Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что апробация межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников», которая предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками, начнется с 1 сентября 2019 года в 11 пилотных регионах России (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области). Официальный старт программы будет дан 1 октября.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект «Культурный норматив школьника». По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями «в специально созданном бумажном или электронном дневнике». Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Источник: ТАСС