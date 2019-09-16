Adieu: Ford закрывает продажи автомобилей в России

Самой популярной моделью Ford по-прежнему остается Ford Focus – его за последний месяц лета выбрали 1169 россиян, что на 56% меньше, чем в августе 2018-го.

Ford закрывает продажи автомобилей в России

В связи с уходом Ford с российского рынка продажи компании идут на спад. В августе дилеры марки реализовали 1474 автомобиля – на 52,7% меньше, чем за тот же период 2018 года (3115 ед.). Такие данные приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ-Инфо».

Самой популярной моделью Ford по-прежнему остается Ford Focus – его за последний месяц лета выбрали 1169 россиян, что на 56% меньше, чем в августе 2018-го. Второй результат показал кроссовер Ford Kuga, нашедший 493 покупателя (-53%), а замкнул тройку лидеров внедорожник Ford Explorer с результатом 232 проданных машин (-21%).

Кроме того, в августе российские клиенты купили 64 седана Ford Mondeo (-55%) и 34 кроссовера Ford EcoSport (-88%).

По итогам 8 месяцев 2019 года продажи Ford«просели» на 33%, в количественном выражении достигнув показателя в 16 874 экземпляра. За это время своих владельцев нашли 6995 автомобилей Ford Focus (-21%), 5367 кроссоверов Ford Kuga (-41%), 2271 внедорожник Ford Explorer (+6,3%), 957 автомобилей Ford Fiesta (-9,5%) и 737 седанов Ford Mondeo (-74%).

Источник: avtonovostidnya.ru