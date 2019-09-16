Инвалида убил головой о пол из ревности 60-летний бомж в общежитии Бердска

Суд приговорил квартиранта, забившего до смерти своего приятеля, к 9 годам колонии строго режима. Погибший высказал намерении вступить в связь с подругой осужденного.

Суд приговорил к 9 годам жителя Бердска за убийство приятеля

Вступил в законную силу приговор в отношении Юрия Волобуева, сообщили 16 сентября в пресс-службе Бердского городского суда. 18 июня 2019 года его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Он забил до смерти 45-летнего Сергея Стафиевского.

— Волобуев признан виновным в том, что в декабре 2018 года, действуя из личных неприязненных отношений, неосторожно относясь к последствиям своих действий в виде смерти потерпевшего, умышленно с силой схватил обеими руками последнего за волосы и нанёс ему множественные удары о стену данной комнаты, возле которой в том числе располагалось стеклянное зеркало, в жизненно-важный орган человека — голову. После чего, продолжая свои преступные действия, схватил потерпевшего обеими руками за голову, с силой повалил его на пол, после чего нанёс не менее одного удара головой потерпевшего о бетонный пол. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате причиненных Волобуевым повреждений, — рассказали подробности в суде.

Волобуеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судебный процесс по делу 60-летнего Юрия Волобуева начался в апреле. Официально он нигде не работал, не имел постоянного места жительства. В последнее время он жил у приятеля в общежитии №17 на ул. Герцена. 14 декабря мужчины пили, потом поссорились, началась драка. Точнее, Волобуев бил Стафиевского головой о стены и пол.

Во время суда Юрий Волубуев частично признал свою вину. Он не отрицает, что таскал потерпевшего за волосы. Но утверждал, что за несколько дней до трагедии, Стафиевского сильно избили студенты колледжа.

В суде выяснилось, что погибший был инвалидом 3 группы. А поплатился жизнью он за то, что нелицеприятно высказался о подруге Волобуева и выразил намерение вступить с ней в близкие отношения.