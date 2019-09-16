Обвиняет в бездействии полицию Бердска сестра фронтовика: ветеран подарил полквартиры соцработнику

89-летняя бердчанка возмущена тем, что ее престарелый брат разделил 3-комнатную квартиру между внуком и работником соцзащиты. Старушка считает, что он неспроста подарил всё нажитое имущество чужому человеку. Полиция отказывает в возбуждении уголовного дела.

Фронтовик указал в завещании соцработника

Прокурор Бердска Роман Сивак посоветовал 89-летней Зинаиде Кошнеровой прийти на прием к инспектору во время проверки Бердской полиции. Зинаида Федоровна, родная сестра покойного ветерана войны, четыре года отстаивает в судах и прокуратуре свою позицию. Она старается доказать преступную деятельность бывшего работника социальной защиты Бердска Оксаны Головиной. Интересы Зинаиды Федоровны по доверенности представляет ее невестка Галина Кошнерова. «Курьер. Среда. Бердск» писали об это истории в 2017 году, как отвоевывают в суде завещанную соцработнику квартиру родные фронтовика из Бердска.

— Мы записались на прием к инспектору на 17 сентября и будем искать помощи у вышестоящих структур, — сообщила Галина Анатольевна «Курьер. Среда. Бердск».

Сама соцработник Оксана рассказывала, что фронтовик Анатолий Черепанов просто полюбил ее семью и никакого корыстного умысла в ее помощи не было.

За четыре года у Кошнеровых прошло четыре суда. На первых трех родственники пытались доказать, что завещание недействительно. Что Анатолий Федорович уже не был в здравом уме, состоял на учете у психиатра, сильно болел и принимал психотропные и наркотические лекарства. А Оксана Головина, дескать, воспользовалась своим служебным положением и состоянием дедушки.

1 августа 2019 года был новый суд, на котором Кошнеровы пытались доказать, что дочь Головиной была прописана в квартире ветерана фиктивно. Документ подписан, по словам Галины, со многими нарушениями, а паспортный стол — ведомство отдела МВД Бердска. Пока суд не вынес решения, проводится дополнительная проверка. 6 сентября Галина Кошнерова была на приеме у начальника полиции Владимира Соколова, который также ведет проверку действий своих подчиненных.

Помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова 13 сентября подтвердила, что Кошнерова действительно обращалась к ним.

— Кошнерова обратилась за обжалованием, как она полагает, необоснованного постановления в отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурор Бердска Роман Сивак отменил данное постановление. Материал был направлен на дополнительную проверку, поэтому, возможно, по этому делу еще что-то изменится, — уточнила Наталья Евгеньевна.

Предыстория

4 года назад у Зинаиды Федоровны умер родной брат, фронтовик Анатолий Черепанов. После контузии во времена Великой Отечественной войны его мучили головные боли, он стоял на учёте у психиатра. Но только до 2006 года. У Анатолия Федоровича была дочь Марина. Она была врачом-педиатром. Но для того чтобы облегчить страдания отца, Марина получила специальное образование и переквалифицировалась, стала врачом психиатром высшей категории. А также защитила диссертацию по болезни отца. С 2006 года Марина была лечащим врачом у своего отца (все медицинские справки и карта хранились дома). Но дочь умирает в феврале 2009 года. Тогда за фронтовиком начинает наблюдать его родной племянник Олег Петрович (муж Галины Анатольевны), сын его сестры Зинаиды Федоровны. Но и он умирает в феврале 2010. После этого Анатолий Черепанов отдаляется от родных.

В 2012 году он был на приеме у психолога с жалобами на головокружение и плохую память. В этом же году Анатолий Федорович обращается в социальную защиту для того чтобы ему помогали, и его начинают обслуживать на дому соцработники. С этого момента контактировать с фронтовиком начинает Оксана Головина. Она четыре месяца работала медсестрой в отделе соцзащиты. В декабре 2013 года Анатолий Черепанов завещал свою трехкомнатную квартиру внуку сестры Зинаиды Федоровны Максиму Кошнерову (сыну Галины Анатольевны), но за пол года до смерти он завещание изменил.

Как менялся фронтовик

Семья соцработника стала родной фронтовику

По словам Галины Кошнеровой, Анатолию Черепанову с годами становилось все хуже.

— Контузия давала о себе знать, он страшно мучился ночными галлюцинациями, — рассказывает Галина Анатольевна.

С января 2014 года от соцзащиты за ним была закреплена Оксана Головина. В апреле 2014 года ему ставят диагноз рак простаты. С января 2015 года фронтовику кроме психотропных препаратов, которые он принимал по назначению врача, онколог назначает Трамадол (лекарство с содержанием наркотических веществ). После этого он попадает в группу «Чисты четверг» и начинает заниматься духовными практиками, чистить себе энергетику и делать окружающим дорогие подарки. Он переписывает погреб на Сергея Головина (мужа Оксаны). В июне 2015 года в его квартире прописывается дочь Оксаны — Бычкова Вероника. Через месяц Оксана Головина забирает Анатолия Федоровича к себе домой, чтобы ухаживать там (дедушка умер в квартире Оксаны). Хотя на тот момент она уже не являлась соцработником. Она взяла к себе детей, создала приемную семью, поэтому ей опека запретила работать в соц защите. Вскоре Черепанов переписывает завещание в котором делит квартиру — половину внуку Максиму, половину Головиной.

По словам Галины Анатольевны по праву того, что в квартире прописана дочь Вероника, после смерти ветерана Головины вывозят все вещи и мебель из дома дедушки, где были и все его документы и медицинские справки. Не запускают родную сестру в квартиру и сразу же сдают в аренду. Попасть в унаследованную часть жилплощади они смогли только после вступления в наследство.

— Из-за того, что Головина по фальшивой прописке не пустила нас в квартиру и забрала все документы, мы проиграла все суды, — говорит Галина Анатольевна.

Но на одном из судов нотариус сказала: «Он пришел сам — совершенно вменяемым». Он абсолютно точно назвал все свои данные, без бумаг. Она не потребовала медицинской справки от психиатра, потому что он сам все называл по памяти, и она задавала ему много вопросов, на которые он отвечал. Завещание на суде признали действительным.

На данный момент Галина Кошнерова ждет результатов проверки и надеется на помощь областных инспекторов. «Курьер. Среда. Бердск» будет следить за ходом этого дела. В тексте имя соцработника изменено. Мы готовы выслушать ее позицию по телефону 3-00-10. Читайте подробности в ближайшее время.